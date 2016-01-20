Сайт - это не просто картинка

Сайт - это не просто картинка.

Владельцы бизнеса, а также руководители компаний, должны понимать, что сайт - это не просто картинка. Сайт - это канал взаимодействия вашего бизнеса с вашими клиентами.

В связи с этим сайт должен быть максимально удобен, предоставлять реальную выгоду клиентам, выполнять задачи для которых создавался.

О себе:

Работал в рекламном агентстве в течение 1 года, дальше попал в студию, где занимался дизайнами сайтов более года.

Получил массу полезных знаний в области взаимодействия с пользователями, проектированию интерфейсов, также профессионально оформляю дизайн сайтов. Во время работы параллельно учился на курсах по маркетингу.

Знаю очень много информации по созданию и продвижению сайтов. Поэтому готов оказать качественную консультацию по созданию сайта и рассказать подробно обо всех этапах создания и развития интернет-ресурса.