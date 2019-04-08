malcev

Сергей Мальцев malcev

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание рекламной компании в Директ + модерация + (возможное ведение)

    Доброго дня, требуется Создание рекламной компании в Директ + модерация + возможное ведение. Тематика Временная регистрация, ГЕО (Москва + МО)  Желательно найти человека с опытом работы по данной или схожей ниши  Ждем откликов от людей с именно ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны заявки - лиды

    Доброго дня, куплю готовые заявки лиды по различным нишам, порядка 100 шт В приоритете Бытовая техника, фото техника, мед товары, Временная регистрация, рассмотрю любые направления, Интересно будет действующим админам коммерческих сайтов, или менеджерам по продаже, Директологам, ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Готовый интернет магазин

    $150

    Куплю готовый интернет магазин с товаром, или копию существующего, Магазин должен быть стильный с товаром, желательно с отзывами, с последующей доработкой, примеры можете прислать в личку. Цена зависит от сайта. В приоритете бытовая техника, электроника, фото ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуются правки для интернет магазина

    Интернет магазин на Битрикс, шаблон Аспро - Некст  Демо шаблона:  http://next.aspro-demo.ru/ Файл с правками приложен ниже. Из сложного  1. Требуется прикрутить расчет доставки сдек или другой скрипт (яндекс доставка и тд) 2. Решить проблему с отзывами, есть сайт откуда их нужно ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Продублировать сайт

    Здравствуйте, нужно продублировать сайт, на одном хостинге, просто создать копию, настроить форму отправки писем. Доступ к хосту предоставлю, домен уже куплен

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внесение правок в интернет магазин

    $50

    Здравствуйте, нужно внести правки в интернет магазин Интернет магазин на Wordpress+woocommerce  -   24-pixel.ru Все правки в PDF Файле, так же прикреплен Файл главной страницы, что бы понимать что за чем идет по блокам. Просьба просмотреть правки, сориентировать по ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверить и настроить форму заявки на сайте.

    $12

    Добрый день, есть простенький сайт, на нем есть форма обратной заявки на сайте, заявки почему то приходят, но не все, с чем связно, не ясно, либо скрипт не корректно работает, либо ограничения у хостинга, я ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать 2 простых сайта

    Добрый день, нужно скопировать 2 простеньких сайта. Скопировать и залить на хостинг Тайм Веб, доступ к хостингу предоставлю. Домены куплены, Хостинг оплачен. Ознакомиться с сайтами можно в личной переписке. Бюджет 1000 руб.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
webbooster
Денис 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
31 отзыв(-1)
$8
10 баллов
4 года назад
Продублировать сайт
Все отлично. Четкам постановка задачи, моментальная оплата. Всем рекомендую!
Отличный программист разобрался в задаче и выполнил очень быстро, рекомендую к работе, в обязательном порядке.
Ответный отзыв
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Скопировать 2 простых сайта
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Выполнил быстро, и в срок, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв