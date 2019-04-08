Здравствуйте, нужно несколько отзывов на авито, с предварительной небольшой перепиской в личке . Оплата за отзыв 70 руб.
- Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня, Нужно разместить на авито объявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 30 руб. за контактНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 25 руб за контактНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня, требуется Создание рекламной компании в Директ + модерация + возможное ведение. Тематика Временная регистрация, ГЕО (Москва + МО) Желательно найти человека с опытом работы по данной или схожей ниши Ждем откликов от людей с именно ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня, куплю готовые заявки лиды по различным нишам, порядка 100 шт В приоритете Бытовая техника, фото техника, мед товары, Временная регистрация, рассмотрю любые направления, Интересно будет действующим админам коммерческих сайтов, или менеджерам по продаже, Директологам, ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Куплю готовый интернет магазин с товаром, или копию существующего, Магазин должен быть стильный с товаром, желательно с отзывами, с последующей доработкой, примеры можете прислать в личку. Цена зависит от сайта. В приоритете бытовая техника, электроника, фото ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Интернет магазин на Битрикс, шаблон Аспро - Некст Демо шаблона: http://next.aspro-demo.ru/ Файл с правками приложен ниже. Из сложного 1. Требуется прикрутить расчет доставки сдек или другой скрипт (яндекс доставка и тд) 2. Решить проблему с отзывами, есть сайт откуда их нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно продублировать сайт, на одном хостинге, просто создать копию, настроить форму отправки писем. Доступ к хосту предоставлю, домен уже купленСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Здравствуйте, нужно внести правки в интернет магазин Интернет магазин на Wordpress+woocommerce - 24-pixel.ru Все правки в PDF Файле, так же прикреплен Файл главной страницы, что бы понимать что за чем идет по блокам. Просьба просмотреть правки, сориентировать по ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
- $12
Добрый день, есть простенький сайт, на нем есть форма обратной заявки на сайте, заявки почему то приходят, но не все, с чем связно, не ясно, либо скрипт не корректно работает, либо ограничения у хостинга, я ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно скопировать 2 простеньких сайта. Скопировать и залить на хостинг Тайм Веб, доступ к хостингу предоставлю. Домены куплены, Хостинг оплачен. Ознакомиться с сайтами можно в личной переписке. Бюджет 1000 руб.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад