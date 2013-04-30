malchickay

Не буду долго и красочно расхваливать свои таланты, это будет нескромно с моей стороны и утомительно для вас...
То, что я могу предложить своим заказчикам:
1. Профессионально выполненная работа.
Качественные, выразительные тексты, интересные для вашей аудитории и заметные для поисковиков.
2. Внимательное отношение к срокам сдачи работы.
Не люблю подводить людей. Конечно, и у меня случаются обстоятельства, которые мешают сдать работу в срок, но вы об этом будете по возможности предупреждены заранее.
3. Открытые доверительные отношения.
Своих заказчиков ценю и уважаю. Предлагаю адекватные цены на свои услуги. Прихожу на помощь, когда обстоятельства требуют срочного выполнения работы. Всегда на связи.
Пишите, обязательно сработаемся ;)
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