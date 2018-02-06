Режиссер неигрового кино, оператор-монтажер, диктор

ОБРАЗОВАНИЕ

2011-2016

Казанский Государственный Университет Культуры и искусств, Малая академия ВГИК (Каз. филиал) кафедра «Кино и телевидения», специальность – режиссер неигрового кино

2000-2004

Казанский Государственный Университет, факультет журналистики, социологии и психологии, кафедра психологии, специальность «Психология рекламы и PR»

1995-2000

Казанский Государственный Университет, географический факультет; кафедра экономической географии, специальность «Экономгеограф-математик, специалист регионального анализа»

1985-1995

Средняя школа № 122 г. Казани (с углубленным изучением английского языка), географическая группа, технический перевод с английского языка

1984-1994

Музыкальная школа при КМПО «Тасма»

ОПЫТ РАБОТЫ

август 2007 – настоящее время

КИНОРЕЖИССЕР МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РТ

январь 2001 – настоящее время

руководитель видео-студии «Malcolmco»

сентябрь 2005 – настоящее время

дизайнер, фотокорреспондент, ООО «Тринити»

январь 2005 – сентябрь 2005

педагог дополнительного образования, средняя школа № 18, г. Казань

май 2003 – сентябрь 2004

начальник рекламного отдела, КУП ТРК «Казань»

сентябрь 2002 – май 2003

видео-оператор, КУП ТРК «Казань»

ноябрь 2000 г. – август 2002 г.

корреспондент, телестудия «Alien»

март 2000 – октябрь 2000

заместитель руководителя предприятия по маркетингу, ООО «Церера»

январь 2000 – март 2000

звукорежиссер, радио «Настроение»

1998 –2000

ведущий эфира, радио «Европа+»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

• определение долгосрочной маркетинговой концепции (анализ рынка, определение целевой аудитории, каналов распространения информации о продукции и пр.)

• разработка рекламных кампаний и акций

• медиа-байинг

• координация работы отдела продаж

• общее руководство персоналом (до 20 человек)

• координация работы с клиентами

• создание рекламных роликов (от написания сценария и организации видеосъемок до озвучивания)

• разработка фирменного стиля

• написание сценариев и организация проведения мероприятий «под ключ»

• видео-, кино- и фотосъемка (документальная, художественная, постановочная), монтаж

• дизайн, верстка, предпечатная подготовка, создание оригинал-макетов, художественная обработка фотографий

• создание и поддержка интернет-сайта

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ английский – свободно

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА продвинутый пользователь, направления: программирование, дизайн, верстка, видео-, аудиомонтаж, веб-дизайн

Операционные системы DOS; Windows 9x, 2000, XP, Vista, 7; MacOSX 9,10

Графические системы Corel Draw 13.0; Adobe Photoshop CS2; Quark Xpress 10.1

Видео-, аудиомонтаж Final Cut X; Adobe Premier Pro 1.5; пакет Adobe; Edius 6, Toaster; iPhoto; Pinnacle Videostudio 10; Sound Forge 10; Acid Pro 3; Vegas Studio; и др.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

инициативен; коммуникабелен; обучаем; работоспособен; умею работать в команде и управлять командой; отсутствие вредных привычек; настойчив; стрессовоустойчив

УВЛЕЧЕНИЯ

туризм, музыка, чтение, кулинария, домашние животные

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водительское удостоверение категории «В»;

Знание делопроизводства, машинописи, стенографии;

Имеется опыт активных оптовых и розничных продаж.

Научные достижения: разработка методического пособия для факультета географии Казанского государственного университета в сотрудничестве с доцентом, к.геогр.н. Р.В.Кашбразиевым