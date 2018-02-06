ОБРАЗОВАНИЕ
2011-2016
Казанский Государственный Университет Культуры и искусств, Малая академия ВГИК (Каз. филиал) кафедра «Кино и телевидения», специальность – режиссер неигрового кино
2000-2004
Казанский Государственный Университет, факультет журналистики, социологии и психологии, кафедра психологии, специальность «Психология рекламы и PR»
1995-2000
Казанский Государственный Университет, географический факультет; кафедра экономической географии, специальность «Экономгеограф-математик, специалист регионального анализа»
1985-1995
Средняя школа № 122 г. Казани (с углубленным изучением английского языка), географическая группа, технический перевод с английского языка
1984-1994
Музыкальная школа при КМПО «Тасма»
ОПЫТ РАБОТЫ
август 2007 – настоящее время
КИНОРЕЖИССЕР МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РТ
январь 2001 – настоящее время
руководитель видео-студии «Malcolmco»
сентябрь 2005 – настоящее время
дизайнер, фотокорреспондент, ООО «Тринити»
январь 2005 – сентябрь 2005
педагог дополнительного образования, средняя школа № 18, г. Казань
май 2003 – сентябрь 2004
начальник рекламного отдела, КУП ТРК «Казань»
сентябрь 2002 – май 2003
видео-оператор, КУП ТРК «Казань»
ноябрь 2000 г. – август 2002 г.
корреспондент, телестудия «Alien»
март 2000 – октябрь 2000
заместитель руководителя предприятия по маркетингу, ООО «Церера»
январь 2000 – март 2000
звукорежиссер, радио «Настроение»
1998 –2000
ведущий эфира, радио «Европа+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• определение долгосрочной маркетинговой концепции (анализ рынка, определение целевой аудитории, каналов распространения информации о продукции и пр.)
• разработка рекламных кампаний и акций
• медиа-байинг
• координация работы отдела продаж
• общее руководство персоналом (до 20 человек)
• координация работы с клиентами
• создание рекламных роликов (от написания сценария и организации видеосъемок до озвучивания)
• разработка фирменного стиля
• написание сценариев и организация проведения мероприятий «под ключ»
• видео-, кино- и фотосъемка (документальная, художественная, постановочная), монтаж
• дизайн, верстка, предпечатная подготовка, создание оригинал-макетов, художественная обработка фотографий
• создание и поддержка интернет-сайта
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ английский – свободно
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА продвинутый пользователь, направления: программирование, дизайн, верстка, видео-, аудиомонтаж, веб-дизайн
Операционные системы DOS; Windows 9x, 2000, XP, Vista, 7; MacOSX 9,10
Графические системы Corel Draw 13.0; Adobe Photoshop CS2; Quark Xpress 10.1
Видео-, аудиомонтаж Final Cut X; Adobe Premier Pro 1.5; пакет Adobe; Edius 6, Toaster; iPhoto; Pinnacle Videostudio 10; Sound Forge 10; Acid Pro 3; Vegas Studio; и др.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
инициативен; коммуникабелен; обучаем; работоспособен; умею работать в команде и управлять командой; отсутствие вредных привычек; настойчив; стрессовоустойчив
УВЛЕЧЕНИЯ
туризм, музыка, чтение, кулинария, домашние животные
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Водительское удостоверение категории «В»;
Знание делопроизводства, машинописи, стенографии;
Имеется опыт активных оптовых и розничных продаж.
Научные достижения: разработка методического пособия для факультета географии Казанского государственного университета в сотрудничестве с доцентом, к.геогр.н. Р.В.Кашбразиевым