Уникальные посещения
ЦЕНЫ:
К-во Цена
500 2 $ / 60 руб.
1000 4 $ / 120 руб.
2000 6 $ / 180 руб.
3000 8 $ / 240 руб.
5000 12 $ / 360 руб.
10000 25 $ / 750 руб.
20000 40 $ / 1200 руб.
50000 95 $ / 2850 руб.
100000 190 $ / 5700 руб.
Это самые низкие цены,я в интернете давно но этот сайт нашел впервые и я рад за количество посещений гарантия 100%!!!для достоверности заказчику вышлю свой номер телефона могут даже звонить оплату приму по вебмани,на карту альфабанка и яндекс деньги по желанию заказчика.
Как только оплата проходит начинаю показы вашего ресурса.Я уверен на 100% что будет много положительных отзывов.данное кол-во поситителей приходит с рассылки и многие интересуются разным товаром и предложениями бизнеса.Буду рад вам помочь.