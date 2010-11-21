Система эффективной раскрутки сайтов.

Уникальные посещения

ЦЕНЫ:

К-во Цена

500 2 $ / 60 руб.

1000 4 $ / 120 руб.

2000 6 $ / 180 руб.

3000 8 $ / 240 руб.

5000 12 $ / 360 руб.

10000 25 $ / 750 руб.

20000 40 $ / 1200 руб.

50000 95 $ / 2850 руб.

100000 190 $ / 5700 руб.

Это самые низкие цены,я в интернете давно но этот сайт нашел впервые и я рад за количество посещений гарантия 100%!!!для достоверности заказчику вышлю свой номер телефона могут даже звонить оплату приму по вебмани,на карту альфабанка и яндекс деньги по желанию заказчика.

Как только оплата проходит начинаю показы вашего ресурса.Я уверен на 100% что будет много положительных отзывов.данное кол-во поситителей приходит с рассылки и многие интересуются разным товаром и предложениями бизнеса.Буду рад вам помочь.