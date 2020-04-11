Создание Landing page, Верстка сайтов (адаптив), сайты WordPress под ключ с уникальным дизайном

Здравствуйте!Меня зовут Валерий. Предлагаю свои услуги по разработке и верстке сайтов с ваших PSD-макетов:

Landing Page (2-3 дня)

Сайт-визитка (3-5 дней)

Блог (5-7 дней)

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с подключением CMS (WordPress) либо без

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, чистый код. Применение анимации к элементам сайта.Ваш сайт будет корректно отображаться на любых устройствах (от десктопа до смартфона). Установка и настройка сайта на хостингеПри подключении CMS расскажу как самостоятельно редактировать контент на сайте.А также оформление групп и сообществ ВК и Facebook

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Skype: live:malder120875_1

ВК: https://vk.com/v.rovnov

Telegramm: https://t.me/ValeriyRovnov