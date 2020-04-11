Создание Landing page, Верстка сайтов (адаптив), сайты WordPress под ключ с уникальным дизайном
Здравствуйте!Меня зовут Валерий. Предлагаю свои услуги по разработке и верстке сайтов с ваших PSD-макетов:
Landing Page (2-3 дня)
Сайт-визитка (3-5 дней)
Блог (5-7 дней)
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с подключением CMS (WordPress) либо без
Адаптивная, кроссбраузерная верстка, чистый код. Применение анимации к элементам сайта.Ваш сайт будет корректно отображаться на любых устройствах (от десктопа до смартфона). Установка и настройка сайта на хостингеПри подключении CMS расскажу как самостоятельно редактировать контент на сайте.А также оформление групп и сообществ ВК и Facebook
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Skype: live:malder120875_1
Telegramm: https://t.me/ValeriyRovnov
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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