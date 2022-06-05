Дизайнер полиграфии, сувенирки и наружной рекламы

Закончила полиграфический факультет КПИ

Закончила Курсы компьютерной графики (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)

Работаю дизайнером в полиграфии с 2007 года.

Создаю:

* Этикетку, упаковку, плакаты, листовки, визитки и пр. Разработала: бумажные упаковки для пакетированных семян, крафт мешки для газонной травы, картонные упаковки для газонной травы, удобрений, шоу-боксы для агро продукции, мягкую упаковку для средсты защиты растений и пр.

* Верстаю каталоги, рисую плакаты, листовки, визитки.

* Логотипы и фирменный стиль.

* Занимаюсь наружной рекламой (банеры, вывески, фризы, оракал, вижн). Оформила более 100 магазинов по Украине.

* Разрабатываю фирменную одежду - жилетки, футболки, сумки и пр.

* Разработка банеров, картинок, инфографики для страниц соц. сетей