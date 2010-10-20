Переводчик, писатель

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА СТЕШЕНКО

Сумская обл., г. Ахтырка, ул. Гоголя 195 в

Телефон: 8 099 381 4143

e-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

American Red Cross

январь 2010 – август 2010 Супервайзер охраны

• контроль выполнения обязанностей охранниками

• проверка персонала

• взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами

• руководство службой безопасности и охраной компании

сентябрь 2010 – декабрь 2010 Охранник

• ведение наблюдения за камерами

• написание отчетов

• поддержание порядка и безопасности здания

• оперативное реагирование на срабатывание сигнализаций

Gap Outlet, Ann Taylor Factory Store

октябрь 2008 – январь 2009 Помощник менеджера по продажам

• поддержание порядка, организация магазина

• помощь и общение с клиентами

Турагентство «Астравел»

сентябрь 2007 – декабрь 2007 Переводчик, журналист

• написание текста для вебсайта

• перевод с англ. на рус. и с рус. на англ. текста для вебсайта

• поиск, редактирование и публикование новостей для сайта

Украинская Пивная Компания Помощник менеджера, секретарь

сентябрь 2006 – июнь 2007

• общение с клиентами по телефону

• документоведение

ОБРАЗОВАНИЕ

октябрь 2008 - октябрь 2009 DPT Business School

• диплом по американскому англ. языку

сентябрь 2003 – июнь 2008 Харьковский Гуманитарный Университет

«Народная Украинская Академия»

• факультет "Референт-Переводчик"

• красный диплом специалиста

• диплом секретаря-референта

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• высокая скорость набора (350 зн./мин.)

• бизнес корреспонденция

• секретарские навыки

• высокая способность к обучению

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский, свободно

• украинский, свободно

• русский, свободно

• французский, со словарем

ПРОЧЕЕ

• Не курю, не замужем, имеются водительские права. Коммуникабельная, трудолюбивая, ответственная, пунктуальная. Хобби - спорт, чтение, писательство.