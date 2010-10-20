ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА СТЕШЕНКО
Сумская обл., г. Ахтырка, ул. Гоголя 195 в
Телефон: 8 099 381 4143
e-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
American Red Cross
январь 2010 – август 2010 Супервайзер охраны
• контроль выполнения обязанностей охранниками
• проверка персонала
• взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами
• руководство службой безопасности и охраной компании
сентябрь 2010 – декабрь 2010 Охранник
• ведение наблюдения за камерами
• написание отчетов
• поддержание порядка и безопасности здания
• оперативное реагирование на срабатывание сигнализаций
Gap Outlet, Ann Taylor Factory Store
октябрь 2008 – январь 2009 Помощник менеджера по продажам
• поддержание порядка, организация магазина
• помощь и общение с клиентами
Турагентство «Астравел»
сентябрь 2007 – декабрь 2007 Переводчик, журналист
• написание текста для вебсайта
• перевод с англ. на рус. и с рус. на англ. текста для вебсайта
• поиск, редактирование и публикование новостей для сайта
Украинская Пивная Компания Помощник менеджера, секретарь
сентябрь 2006 – июнь 2007
• общение с клиентами по телефону
• документоведение
ОБРАЗОВАНИЕ
октябрь 2008 - октябрь 2009 DPT Business School
• диплом по американскому англ. языку
сентябрь 2003 – июнь 2008 Харьковский Гуманитарный Университет
«Народная Украинская Академия»
• факультет "Референт-Переводчик"
• красный диплом специалиста
• диплом секретаря-референта
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• высокая скорость набора (350 зн./мин.)
• бизнес корреспонденция
• секретарские навыки
• высокая способность к обучению
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский, свободно
• украинский, свободно
• русский, свободно
• французский, со словарем
ПРОЧЕЕ
• Не курю, не замужем, имеются водительские права. Коммуникабельная, трудолюбивая, ответственная, пунктуальная. Хобби - спорт, чтение, писательство.