Мои работы:
ТЕАТР:
http://www.timeout.ua/event/zriteli_na_spektakl_ne_dopuskayutsya/40213
http://malenykaya.livejournal.com/7616.html
Ко дню защиты детей:
http://malenykaya.livejournal.com/8911.html
Благотворительность:
http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1478
Интервью:
http://misto-sontsia.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3A-l-r&catid=19%3A2009-11-05-13-03-21&Itemid=16&lang=uk
Поэзия:
http://malenykaya.livejournal.com/7043.html
Образование: Киевский Национальный Университет театра, кино и телевидения - режиссер театра.
Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств - актриса, режиссер эстрады.
Опыт работы: Журналист - фрилансер, раздел: "театр", журнал: "Тайм Аут", наполнения сайтов (aratta-ukraine.com)
Обширный круг тем.
Режиссер - постановщик: театр "Сузирья" (Киев), театр "Город солнца" (Киев) - режиссер, худ.рук.
Театр на Левом берегу Днепра - помощник режиссера.
Арт - компания "СПЕКА": арт - менеджер.
Школа джазового и эстрадного искусств: руководитель детской театральной студии "Фантазия".
Творческий центр А.Железняка: солистка-вокалистка, группа "Тельма и Луиза".
Режиссер, драматург, поэт и композитор, автор статей.