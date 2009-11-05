malenykaya

Наталия Корнецкая malenykaya

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качественные тексты, статьи, рерайт. Художественно, легко, с фантазией.

Мои работы:

ТЕАТР:

http://www.timeout.ua/event/zriteli_na_spektakl_ne_dopuskayutsya/40213

http://malenykaya.livejournal.com/7616.html

Ко дню защиты детей:

http://malenykaya.livejournal.com/8911.html

Благотворительность:

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1478

Интервью:

http://misto-sontsia.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3A-l-r&catid=19%3A2009-11-05-13-03-21&Itemid=16&lang=uk

Поэзия:

http://malenykaya.livejournal.com/7043.html

Образование: Киевский Национальный Университет театра, кино и телевидения - режиссер театра.

Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств - актриса, режиссер эстрады.

Опыт работы: Журналист - фрилансер, раздел: "театр", журнал: "Тайм Аут", наполнения сайтов (aratta-ukraine.com)

Обширный круг тем.

Режиссер - постановщик: театр "Сузирья" (Киев), театр "Город солнца" (Киев) - режиссер, худ.рук.

Театр на Левом берегу Днепра - помощник режиссера.

Арт - компания "СПЕКА": арт - менеджер.

Школа джазового и эстрадного искусств: руководитель детской театральной студии "Фантазия".

Творческий центр А.Железняка: солистка-вокалистка, группа "Тельма и Луиза".

Режиссер, драматург, поэт и композитор, автор статей.

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