$50
Нужно создать видеоинфографику для рекламы, в ней показать модель бизнеса по перепродаже товаров. Из серии "вот тут покупаешь дешевле в Китае, вот тут продаешь дороже в США". Видео может быть ...
Анимация16 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно создать видеоинфографику для рекламы, в ней показать модель бизнеса по перепродаже товаров. Из серии "вот тут покупаешь дешевле в Китае, вот тут продаешь дороже в США". Видео может быть ...
Лендинг на 10 экранов. Есть готовое ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1vd8_yvy9709C6-Xu-eZUwpfx5fez4-4V1eeVXv2TQws/edit?usp=sharing Лендинг продает участие в тематическом вебинаре за 89 долларов. Текст написан. Прошу отправлять отзывы с примерами работ, ...
Нужен диктор, который озвучит синхронный перевод в видео. На видео выступления на конференции на английском языке. Перевод записан в текстовый документ, нужно начитать его в аудиоформат для того, чтоб потом аудиоперевод наложить ...