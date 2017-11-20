Предлагаю сотрудничество в создании качественногомедиапродукта!Сотрудничаю Freelance (дистанционно) и в стационарном режиме.Занимаюсь написанием качественной оригинальной музыки, саунд-дизайном, озвучиваниемтелепередач, кино, сериалов и их звуковым сведением (audio post production), SFX, подбором дикторов.Сюда входят:● Кино, сериалы - написание оригинальной музыки, sound fx, сведение.● Музыкальный редактор сериалов, тв шоу и программ.● Музыкальное оформление ТВ и радио рекламных роликов, телепрограмм разных форматов и направлений.● Создание звукового имиджа телеканалов и радиостанций.● Накопления звука на съемочной площадке любой сложности.● Подбор и запись дикторов.● Создание тифло- комментариев.
2011 Удостоен звания «Заслужений артист естрадного мистецтва України»2012 Номинирован на премию «Телетриумф»2013 Номинирован на премию «Телетриумф»2007 - 2016 Работал на должности аудиодизайнер телеканалов М1 и М2.2013 Основал продюсерский центра, сюда входят: Марк Савин, группа LIONHEART, Степан Вулкан.2018 Золото на Национальном конкурсе KAKADU Awards, в сотрудничестве с BORSCH.MEDIA2018 Третье место на DokuBaku International Documentary Film Festival, Azerbaijan.С фильмом «Выходной», в котором я был в роли композитора и звукорежиссера.
Мои клиенты и работы:
«Міністерство інформаційної політики України»
The symbol of ukraine vyshyvanka
«1+1»
«IНТЕР»
Новый Год 2018
Новогодний огонек 2017 "Остаемся зимовать"
http://inter.ua/ru/news/2016/12/29/6205
«5 канал»
Звуковое оформление телеканала
«НЛО ТV»
«ICTV»
«2+2»
«TET»
Тузик & Барбос шоу / Late night show!
"Правдиво: 25 хвилин" Проект Льовочкіна
«UA Перший»
«СТС»
Женсовет
«НТН»
Звуковое оформление телеканала 2018
«112 Канал»
Звуковое оформление телеканала 2018
«Телеканал Футбол»
Хет-Трик золота колекція
Золотая коллекция Лиги чемпионов. Камбэки
Спецпроект "Переможний фінал. 10 років"
«Суспільне ТВ»
Зворотний відлік // Парламентські //
«ZIK»
Звуковое оформление телеканала 2019
«Украинский культурный фонд»
Фильм «Белый король» 2019 год
Принимаю участие в создании контента предвыборной
агитации
Петр Порошенко
Юлия Тимошенко
Юрий Луценко
Виталий Скоцик
Александр Омельченко
Александр Третьяков
Роман Безсмертный
Отдельные проекты
● Инаугурация президента Украины 2014
● Киевский Международный кинофестиваль «Молодость» 2015, 2016
(звуковое оформление)
● Дни Шевченка в Украине 2015, 2016 (звуковое оформление)
● ФК «Шахтер»
● Kyiv International Economic Forum 2018
● Музыкальный продюсер в «Late Night Lirnik Show!»
● Коронация слова 2013 (звуковое оформление)
● Лотерея «Хто там» (звуковое оформление)
● Церемония открытия и закрытия фонтана Roshen в Виннице 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018. (звуковое оформление)
● Uklon TAXI сотрудничаю с 2016( создание оригинальной музыки, sound
fx, сведени )
● Лилия Пустовит
● Подготовка промо для шоу Нотр Дам де Пари
● Казантип
«Міністерство інформаційної політики України»
«Ukraine NOW»
«EVA»
«Unit city»
«OSNOVA FILM»
«Mout Beer»
«Украинский культурный фонд»
ООО «ГРАВИС-КИНО»
«АСАУЛЮК ПРОДАКШН»
«07 продакшн»
A7:TELEVISION
«Куница продакшн»
ФК Шахтер
«Папа продакшн»
ТРЦ «Караван»
УкрЕнерго
Страховая группа «ТАС»
ЖК «АКВАРЕЛИ»
Анастасія Білоус