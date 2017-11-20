Музыкальный продюсер, композитор, аудио дизайнер, аранжировщик, битмейкер, звукорежисер

Предлагаю сотрудничество в создании качественногомедиапродукта!Сотрудничаю Freelance (дистанционно) и в стационарном режиме.Занимаюсь написанием качественной оригинальной музыки, саунд-дизайном, озвучиваниемтелепередач, кино, сериалов и их звуковым сведением (audio post production), SFX, подбором дикторов.Сюда входят:● Кино, сериалы - написание оригинальной музыки, sound fx, сведение.● Музыкальный редактор сериалов, тв шоу и программ.● Музыкальное оформление ТВ и радио рекламных роликов, телепрограмм разных форматов и направлений.● Создание звукового имиджа телеканалов и радиостанций.● Накопления звука на съемочной площадке любой сложности.● Подбор и запись дикторов.● Создание тифло- комментариев.

2011 Удостоен звания «Заслужений артист естрадного мистецтва України»2012 Номинирован на премию «Телетриумф»2013 Номинирован на премию «Телетриумф»2007 - 2016 Работал на должности аудиодизайнер телеканалов М1 и М2.2013 Основал продюсерский центра, сюда входят: Марк Савин, группа LIONHEART, Степан Вулкан.2018 Золото на Национальном конкурсе KAKADU Awards, в сотрудничестве с BORSCH.MEDIA2018 Третье место на DokuBaku International Documentary Film Festival, Azerbaijan.С фильмом «Выходной», в котором я был в роли композитора и звукорежиссера.

Мои клиенты и работы:

«Міністерство інформаційної політики України»

The symbol of ukraine vyshyvanka

«1+1»

Відморожений﻿

«IНТЕР»

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА﻿

Сериал Захват﻿

Вещдок Особый Случай﻿

Новый Год 2018

Готовим вместе﻿

Жизнь на грани﻿

Время строить﻿

Новогодний огонек 2017 "Остаемся зимовать"

Вещдок﻿

http://inter.ua/ru/news/2016/12/29/6205

Главная елка страны 2018 ﻿

«5 канал»

Звуковое оформление телеканала ﻿

«НЛО ТV»

Без краватки﻿

ОТТАК МАСТАК﻿

НА ВСЕХ ПАРАХ﻿

РАЗДОЛБАИ﻿

РАЗДОЛБАИ. Взрывная волна﻿

ЧИСТОПЛЮИ﻿

ЧИСТОПЛЮИ 2﻿

ТРОЛОЛО НА НЛО﻿

ПАПАДОС-ШОУ﻿

«ICTV»

«Бережись автомобіля»﻿

ЗВЕЗДА YOUTUBE﻿

«Патрульні»﻿

«2+2»

ШАЛЕНЕ ВІДЕО ПО-УКРАЇНСЬКИ﻿

ВІДЕОБІМБА﻿

ШОУМУХОСЛОН﻿

«TET»

Тетки и шмотки﻿

Тузик & Барбос шоу / Late night show!﻿

ТЕТ-Интернет﻿

У ТЕТа в Интернете﻿

«Еспресо.TV»

"Правдиво: 25 хвилин" Проект Льовочкіна﻿

«UA Перший»

Країна на смак﻿

«СТС»

Женсовет

«НТН»

Випадковий Свідок﻿

Звуковое оформление телеканала 2018

«112 Канал»

Звуковое оформление телеканала 2018

«Телеканал Футбол»

Хет-Трик золота колекція

Золотая коллекция Лиги чемпионов. Камбэки﻿

Спецпроект "Переможний фінал. 10 років"﻿

«Суспільне ТВ»

Зворотний відлік // Парламентські //

«ZIK»

Звуковое оформление телеканала 2019

«Украинский культурный фонд»

Фильм «Белый король» 2019 год

Принимаю участие в создании контента предвыборной

агитации

Петр Порошенко

Юлия Тимошенко

Юрий Луценко

Виталий Скоцик

Александр Омельченко

Александр Третьяков

Роман Безсмертный

Отдельные проекты

● Инаугурация президента Украины 2014

● Киевский Международный кинофестиваль «Молодость» 2015, 2016

(звуковое оформление)

● Дни Шевченка в Украине 2015, 2016 (звуковое оформление)

● ФК «Шахтер»

● Kyiv International Economic Forum 2018

● Музыкальный продюсер в «Late Night Lirnik Show!»

● Коронация слова 2013 (звуковое оформление)

● Лотерея «Хто там» (звуковое оформление)

● Церемония открытия и закрытия фонтана Roshen в Виннице 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018. (звуковое оформление)

● Uklon TAXI сотрудничаю с 2016( создание оригинальной музыки, sound

fx, сведени )

● Лилия Пустовит

● Подготовка промо для шоу Нотр Дам де Пари

● Казантип

● Favorit Sport﻿

«Міністерство інформаційної політики України»

«Ukraine NOW»

«EVA»

«Unit city»

«OSNOVA FILM»

«Mout Beer»

«Украинский культурный фонд»

ООО «ГРАВИС-КИНО»

«АСАУЛЮК ПРОДАКШН»

«07 продакшн»

A7:TELEVISION

BORSCH.MEDIA

«Куница продакшн»

ФК Шахтер

«Папа продакшн»

ТРЦ «Караван»

УкрЕнерго

Страховая группа «ТАС»

ЖК «АКВАРЕЛИ»

Анастасія Білоус