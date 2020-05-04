Здравствуйте, заказчик! Делаю обработку фотографий в Adobe Photoshop CC. Работаю качественно. Ниже представлена нужная вам информация:

﻿Первые 3 заказа делаю бесплатно! Также, у вас есть возможность стать первым клиентом, оставившим отзыв обо мне.

Гарантия на качество:

В течении четырёх дней после передачи готовой работы при обнаружении ошибок в работе, я бесплатно и сразу же исправляю их!!!

Выполню такие виды работ как:

Обтравка;

Предметная ретушь на фотографии;

Цветокоррекция;

Замена, размытие или удаление фона;

Создание фотоколлажей;

Удаление ненужных объектов на фотографии.

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