Малик malikibragimov86malikibragimov86
21 годРоссия/Каменск-Шахтинский
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте, заказчик! Делаю обработку фотографий в Adobe Photoshop CC. Работаю качественно. Ниже представлена нужная вам информация:
Первые 3 заказа делаю бесплатно! Также, у вас есть возможность стать первым клиентом, оставившим отзыв обо мне.
Гарантия на качество:
В течении четырёх дней после передачи готовой работы при обнаружении ошибок в работе, я бесплатно и сразу же исправляю их!!!
Выполню такие виды работ как:
- Обтравка;
- Предметная ретушь на фотографии;
- Цветокоррекция;
- Замена, размытие или удаление фона;
- Создание фотоколлажей;
- Удаление ненужных объектов на фотографии.
Контактные данные:
- email: [email protected];
- телефон: +7 928 136 85 87;
- телеграмм: https://t.me/MalikIbragimov;
- Ну или можете писать в лс, если вам удобно)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Замена фона63 просмотра
- Замена фона59 просмотров
- Ретушь56 просмотров
- Обтравка60 просмотров
- Замена фона63 просмотра
- Размытие фона54 просмотра
- Ретушь автомобиля.74 просмотра
- Размытие фона.62 просмотра
- Ретушь обуви.50 просмотров
- Создание фотоколлажа.46 просмотров
- Размытие фона.49 просмотров
- Замена фона66 просмотров