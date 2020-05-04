malikibragimov86

Малик malikibragimov86

 
21 годРоссия/Каменск-Шахтинский
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте, заказчик! Делаю обработку фотографий в Adobe Photoshop CC. Работаю качественно. Ниже представлена нужная вам информация:

﻿Первые 3 заказа делаю бесплатно! Также, у вас есть возможность стать первым клиентом, оставившим отзыв обо мне.

                                               Гарантия на качество:

В течении четырёх дней после передачи готовой работы при обнаружении ошибок в работе, я бесплатно и сразу же исправляю их!!!

                                       

                                      Выполню такие виды работ как:

  • Обтравка;
  • Предметная ретушь на фотографии;
  • Цветокоррекция;
  • Замена, размытие или удаление фона;
  • Создание фотоколлажей;
  • Удаление ненужных объектов на фотографии.

                                                Контактные данные:

Photoshop
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