Дизайнер - верстальщик

Ф.И.О.: Звягина Мария

Мобильный телефон: (903) 2365028 (с 9.00 до 22.00)

E-mail: [email protected]

Личная информация

Город: Москва

Район проживания: М. Тушинская

Образование: Высшее

Дата рождения: 10 ноября 1983 г. (25 лет)

Пол: Женский

Семейное положение: Замужем, детей нет

Резюме № 1600400

Опубликовано 10.01.2009

Опыт работы

Период работы: С июня 2008 года по настоящее время

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: ЗАО "Союзснаб", г. Москва

Производство и продажа пищевых добавок

Должностные обязанности: - создание торгового бренда и торговой марки, фирменного стиля, брендбука компании;

- разработка и верстка каталогов компании, выставочных стендов, рекламной и сувенирной продукции;

- верстка корпоративной газеты, подготовка макетов к типографии;

- фотосессии, обработка и цветокоррекция фотографий.

Период работы: С сентября 2005 по июнь 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: ООО "АРГ Интернейшнл", г. Москва

Разработка, продажа эксклюзивных компьютеров

Должностные обязанности: - IT (промышленный) дизайн. (проектирование новых эксклюзивных ноутбуков, и портативных мультимедийных устройств);

- дизайн интерьера;

- создание торгового бренда и торговой марки, фирменного стиля, логотипа компании;

- разработка и верстка каталогов компании, выставочных стендов, рекламной продукции;

05.06-10.06.2006г. – участие в выставке Computex 2006 на Тайване, разработка выставочного стенда, сувенирной продукции, выставочных каталогов компании IWILL.

Июнь-июль 2006г. – совместная работа с компанией i-mobile (Тайвань)

Участие в выставках "Semi", "Storoge Expo", "Farmatex"

Период работы: С декабря 2004 по сентябрь 2005 года

Должность: Инженер конструктор (Частичная занятость)

В компании: ОАО "ОКБ Сухого, г. Москва

Военная промышленность

Должностные обязанности: - визуализация объектов наблюдения;

- операции по согласованию бортовых приборов;

- проектирование кабины пилота.

Образование

Учебное заведение: Московский государственный институт электроники и математики (технический университет), г. Москва

Дата окончания: Февраль 2009 года

Факультет: Дизайн рекламы, WEB дизайн

Специальность: Дизайнер

Учебное заведение: МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, г. Москва

Дата окончания: Июль 2005 года

Факультет: Прикладная математика, механика и информатика

Специальность: Инженер самолёто и вертолётостроения

Курсы и тренинги

Название курса: 3ds Max 7

Учебное заведение: Курсы повышения квалификации «Специалист» при МГТУ им. Баумана, г. Москва

Продолжительность: 2 месяца

Дата окончания: Март 2006 года

Название курса: Photoshop CS2

Учебное заведение: Курсы повышения квалификации «Специалист» при МГТУ им. Баумана, г. Москва

Продолжительность: 1 месяц

Дата окончания: Декабрь 2005 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Технический

Компьютерные навыки: 3ds Max, Photoshop, In Design, Corel Draw, Illustrator, Flash, основы HTML, Action Script

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B

Рекомендации и ссылки: Моргунова Людмила, менеджер по персоналу, 8 916 836 83 95, ЗАО "Союзснаб"

разработка дизайна сайта продукта компании www.delaroma.ru

Ключевые навыки и достижения: 05.06-10.06.2006г. – участие в выставке Computex 2006 на Тайване, разработка выставочного стенда, сувенирной продукции, выставочных каталогов компании IWILL.

Июнь-июль 2006г. – совместная работа с компанией i-mobile (Тайвань)

Дополнительные сведения: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, ответственность, легко обучаема.

Занятия в свободное время: Аэрография, фотосъемка.