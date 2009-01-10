Ф.И.О.: Звягина Мария
Мобильный телефон: (903) 2365028 (с 9.00 до 22.00)
E-mail: [email protected]
Личная информация
Город: Москва
Район проживания: М. Тушинская
Образование: Высшее
Дата рождения: 10 ноября 1983 г. (25 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Замужем, детей нет
Резюме № 1600400
Опубликовано 10.01.2009
Опыт работы
Период работы: С июня 2008 года по настоящее время
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: ЗАО "Союзснаб", г. Москва
Производство и продажа пищевых добавок
Должностные обязанности: - создание торгового бренда и торговой марки, фирменного стиля, брендбука компании;
- разработка и верстка каталогов компании, выставочных стендов, рекламной и сувенирной продукции;
- верстка корпоративной газеты, подготовка макетов к типографии;
- фотосессии, обработка и цветокоррекция фотографий.
Период работы: С сентября 2005 по июнь 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: ООО "АРГ Интернейшнл", г. Москва
Разработка, продажа эксклюзивных компьютеров
Должностные обязанности: - IT (промышленный) дизайн. (проектирование новых эксклюзивных ноутбуков, и портативных мультимедийных устройств);
- дизайн интерьера;
- создание торгового бренда и торговой марки, фирменного стиля, логотипа компании;
- разработка и верстка каталогов компании, выставочных стендов, рекламной продукции;
05.06-10.06.2006г. – участие в выставке Computex 2006 на Тайване, разработка выставочного стенда, сувенирной продукции, выставочных каталогов компании IWILL.
Июнь-июль 2006г. – совместная работа с компанией i-mobile (Тайвань)
Участие в выставках "Semi", "Storoge Expo", "Farmatex"
Период работы: С декабря 2004 по сентябрь 2005 года
Должность: Инженер конструктор (Частичная занятость)
В компании: ОАО "ОКБ Сухого, г. Москва
Военная промышленность
Должностные обязанности: - визуализация объектов наблюдения;
- операции по согласованию бортовых приборов;
- проектирование кабины пилота.
Образование
Учебное заведение: Московский государственный институт электроники и математики (технический университет), г. Москва
Дата окончания: Февраль 2009 года
Факультет: Дизайн рекламы, WEB дизайн
Специальность: Дизайнер
Учебное заведение: МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, г. Москва
Дата окончания: Июль 2005 года
Факультет: Прикладная математика, механика и информатика
Специальность: Инженер самолёто и вертолётостроения
Курсы и тренинги
Название курса: 3ds Max 7
Учебное заведение: Курсы повышения квалификации «Специалист» при МГТУ им. Баумана, г. Москва
Продолжительность: 2 месяца
Дата окончания: Март 2006 года
Название курса: Photoshop CS2
Учебное заведение: Курсы повышения квалификации «Специалист» при МГТУ им. Баумана, г. Москва
Продолжительность: 1 месяц
Дата окончания: Декабрь 2005 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Технический
Компьютерные навыки: 3ds Max, Photoshop, In Design, Corel Draw, Illustrator, Flash, основы HTML, Action Script
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B
Рекомендации и ссылки: Моргунова Людмила, менеджер по персоналу, 8 916 836 83 95, ЗАО "Союзснаб"
разработка дизайна сайта продукта компании www.delaroma.ru
Ключевые навыки и достижения: 05.06-10.06.2006г. – участие в выставке Computex 2006 на Тайване, разработка выставочного стенда, сувенирной продукции, выставочных каталогов компании IWILL.
Июнь-июль 2006г. – совместная работа с компанией i-mobile (Тайвань)
Дополнительные сведения: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, ответственность, легко обучаема.
Занятия в свободное время: Аэрография, фотосъемка.
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