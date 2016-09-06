malina1208

SMM-специалист ведение групп в ВК, Facebook,Instagramm
-раскрутка групп в ВК, Facebook,Instagramm
- добавление товаров+описаний,обработка в фотошопе согласно критериям
- Посты на стене группы,согласно тематике группы
- Ведение стены: удаление спама, общение с участниками группы
- Обмен информацией с смежными группами.
- Создание опросов, обсуждений, голосований.
- Общий еженедельный отчет о проделанной работе
- Добавления в друзья ЦА (40 в день с одного аккаунта)
- Реклама в сообществах, отслеживание эффективности рекламы, составления отчета об опубликованных постах (дата, время, стоимость)
- Реклама таргетинговая отслеживание эффективности рекламы, составления отчета о кол-ве присоединившихся людей
- Общий еженедельный отчет о проделанной работе
Действие аккаунта приостановлено!