malina1208

SMM-специалист ведение групп в ВК, Facebook,Instagramm

-раскрутка групп в ВК, Facebook,Instagramm

- добавление товаров+описаний,обработка в фотошопе согласно критериям

- Посты на стене группы,согласно тематике группы

- Ведение стены: удаление спама, общение с участниками группы

- Обмен информацией с смежными группами.

- Создание опросов, обсуждений, голосований.

- Общий еженедельный отчет о проделанной работе

- Добавления в друзья ЦА (40 в день с одного аккаунта)

- Реклама в сообществах, отслеживание эффективности рекламы, составления отчета об опубликованных постах (дата, время, стоимость)

- Реклама таргетинговая отслеживание эффективности рекламы, составления отчета о кол-ве присоединившихся людей

- Общий еженедельный отчет о проделанной работе