malinika123

Контент-менеджер
Образование: - Тверской государственный университет,Преподаватель английского языка
- курсы блогинга и менеджера блога от Ирины Лимоннен
В чем помогу:
- переводы с/на английский
- переписка на английском языке
- написание текстов на русском и английском
- ведение блога, написание постов
- поиск блогеров на рекламу, отслеживание РК
- оформление и ведение рекламного аккаунта
Обрабатываю фото в редакторах Canva, Photoshop, InShot
Есть минимальные навыки создания лид-страниц в Taplink
Действие аккаунта приостановлено!