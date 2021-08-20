malinika123

Марина malinika123

 
48 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер

Образование: - Тверской государственный университет,Преподаватель английского языка

- курсы блогинга и менеджера блога от Ирины Лимоннен

В чем помогу:

- переводы с/на английский

- переписка на английском языке

- написание текстов на русском и английском

- ведение блога, написание постов

- поиск блогеров на рекламу, отслеживание РК

- оформление и ведение рекламного аккаунта

Обрабатываю фото в редакторах Canva, Photoshop, InShot

Есть минимальные навыки создания лид-страниц в Taplink