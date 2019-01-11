malinina_rsya

Контекстная реклама в Яндексе (РСЯ)

Добрый день!

Меня зовут Ольга Малинина. Я специалист по настройке контекстной рекламы в Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Готова поработать над Вашим проектом! Для начала создать Тестовую рекламу за символическую плату (от 1000 до 3000 рублей).

Выполняю работу качественно и своевременно.

Дополнительно: проведу аудит сайта бесплатно. Вы узнаете, как улучшить сайт, чтобы максимально увеличить продажи.

Далее предлагаю обсудить подробности в Skype/WhatsApp/Viber, а также по эл.почте: [email protected]. Надеюсь на сотрудничество.

С уважением, Ольга Малинина.