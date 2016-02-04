malinishna

Привет!

Если вам нужен перевод текста с английского или на английский, написание статьи или стихотворения, то я могу вам помочь. Я учусь на переводчика, и поэтому языки - мой конёк. Нет, это не значит, что я достигла совершенства и знаю все тонкости русского (а уж тем более английского!) языка. Это значит, что я постоянно совершенствуюсь и практикуюсь, потому что понимаю, что только так можно добиться успеха. К тому же, узнавать что-то новое и полезное всегда интересно!