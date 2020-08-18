malinkas999

Графический дизайнер
Доброго времени суток, я являюсь графическим дизайнером!
Моя задача - создать концепцию дизайна и воплотить его в жизнь!
Я создаю:
- Логотипы
- Надписи
- Брендинг
- Ярлыки
- Дизайн футболок
- Визитки
- Презентации
и решаю многие другие творческие задачи.
Гарантирую выполнение работы, соблюдение сроков и Ваших требований. Вышлю несколько готовых вариантов и у Вас будет возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Обсудим все детали и в итоге, создадим прекрасную работу!
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