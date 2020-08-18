malinkas999

Графический дизайнер

Доброго времени суток, я являюсь графическим дизайнером!

Моя задача - создать концепцию дизайна и воплотить его в жизнь!

Я создаю:

- Логотипы

- Надписи

- Брендинг

- Ярлыки

- Дизайн футболок

- Визитки

- Презентации

и решаю многие другие творческие задачи.

Гарантирую выполнение работы, соблюдение сроков и Ваших требований. Вышлю несколько готовых вариантов и у Вас будет возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Обсудим все детали и в итоге, создадим прекрасную работу!