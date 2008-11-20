Здравствуйте! Рада видеть Вас на своей странице!

Меня зовут Вика. Имею высшее журналистское образование и прекрасное знание английского языка. Кроме того, на протяжение шести лет я играла в команде КВН и была одним из авторов, сейчас продолжаю заниматься авторской деятельностью в Comedy Club Dnepr Style и Comedy Club UA.

У меня есть 5-летний опыт:

- написания статей и новостных заметок

- оптимизированных текстов на сайты

- текстов для брошюр, буклетов и прочей рекламной полиграфии

- разработки имён и слоганов

- переводов и локализации текстов

- разработки сценариев мероприятий (как официальных, так и увеселительных)

Если вы не нашли в моем портфолио пример нужной Вам категории работ, я с удовольствием пришлю интересующую Вас информацию по Вашему запросу.