Здравствуйте! Рада видеть Вас на своей странице!
Меня зовут Вика. Имею высшее журналистское образование и прекрасное знание английского языка. Кроме того, на протяжение шести лет я играла в команде КВН и была одним из авторов, сейчас продолжаю заниматься авторской деятельностью в Comedy Club Dnepr Style и Comedy Club UA.
У меня есть 5-летний опыт:
- написания статей и новостных заметок
- оптимизированных текстов на сайты
- текстов для брошюр, буклетов и прочей рекламной полиграфии
- разработки имён и слоганов
- переводов и локализации текстов
- разработки сценариев мероприятий (как официальных, так и увеселительных)
Если вы не нашли в моем портфолио пример нужной Вам категории работ, я с удовольствием пришлю интересующую Вас информацию по Вашему запросу.
- Текст на упаковку274 просмотра
- PR-статья для загородного отельного комплекса281 просмотр
- Текст приглашения2127 просмотров
- Тексты для буклета загородного отельного комплекса205 просмотров
- Тексты для презентационного буклета типографии141 просмотр
- PR-статья для загородного коттеджного поселка176 просмотров