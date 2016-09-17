malinowsky

Геннадий malinowsky

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сверстать письмо для e-mail рассылки

    Здравствуйте!  Для интернет магазина нужно сверстать письмо для e-mail рассылки в mail.ru  В качестве бонуса потом могу отдать исполнителю заказ по верстке всех писем с автоматической рассылки с этого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад