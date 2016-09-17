malinowsky

Здравствуйте! Для интернет магазина нужно сверстать письмо для e-mail рассылки в mail.ru В качестве бонуса потом могу отдать исполнителю заказ по верстке всех писем с автоматической рассылки с этого ...
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте! Для интернет магазина нужно сверстать письмо для e-mail рассылки в mail.ru В качестве бонуса потом могу отдать исполнителю заказ по верстке всех писем с автоматической рассылки с этого ...
Всем привет! Необходимо реализовать модуль для интернет магазина на шоп скрипт 6, в двух возможных вариантах: первый вариант 1. В плагин загружаем файл и при нажатии на форматировать ...