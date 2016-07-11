malish-canadec1

Ищу работу по наполнению сайта OpenCart. Удаленно.

Ищу подработку в интернет-магазин.Интересует работа в течение дня через интернет(удаленная работа), которая включает: - добавление на сайт новых товаров -создание товарных описаний - наполнение сайта компании графическими материалами -поиск и обработка фотографий для дальнейшего размещения на сайте - внесение изменений в настройках по просьбе менеджеров - повесить/снять баннер, исправление ошибок (при их нахождении), внесение доп.информации на страницы сайта.