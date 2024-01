Переводчик (английский язык)

ФИО: Малисов Михаил Александрович

Дата рождения: 26 марта 1988 г.

Город: Москва

Цель: сотрудничество в качестве фрилансера, работа штатным переводчиком или менеджером переводческих проектов.

Образование: высшее филологическое, МГПУ РГФ, бакалавр лингвистики (2008 г.)

Опыт работы по специальности:

2012 г. — работа на фрилансе. Сотрудничество с компаниями:

НПЦ «БизнесАвтоматика» (перевод туристического справочника по Москве на английский язык).

ООО «Вобот» (телефонные переговоры с партнёрами в Лондоне и США).

Компания BIRC. Выполнил перевод книг:

Джим Кузес и Бэрри Познер, «Руководство по проведению тренинга «Вызов лидерства» (Leadership Challenge Facilitator's Guide by Jim Kouzes and Barry Posner).

Кевин Эйкенберри, «Блестящие лидеры» (Remarkable Leadership by Kevin Eikenberry).

Кевин Эйкенберри, «Руководство по проведению тренинга «Блестящие лидеры» (Remarkable Leadership Facilitator's Guide by Kevin Eikenberry).

с 2008 г. по 2012 г. — «Региональный общественный фонд содействия межнациональному единению и сотрудничеству».

Должность: штатный переводчик.

Обязанности: ежедневный просмотр британских газет, составление и перевод обзора новостей о футбольных клубах английской Премьер-лиги.

Перевод экономических отчётов Deloitte о финансовой ситуации в футбольном мире.

Также за этот период выполнил перевод 5 книг:

Майлз Палмер, «Арсен Венгер. Профессор» (Arsene Wenger. The Professor by Miles Palmer).

Джеральд А. Михаэльсон, «Сунь-Цзы — искусство войны для менеджеров» (Sun-Tzu: The Art of War for Managers by Gerald A. Michaelson).

Питер Акройд, «Тёрнер» (Turner by Peter Ackroyd).

Ханс-Ульрих Дериг, «Как завоевать доверие: 12х12 принципов достижения личного и делового успеха в XXI веке» (Strive for Credibility: 12x12 Principles and Tools for Personal and Corporate Success in the 21st Century by Hans-Ulrich Doerig).

Амитай Этциони, «Безопасность превыше всего» (Security First by Amitai Etzioni).

2007 г. — письменные фриланс-переводы с английского. Тематика самая разная: от архитектурных особенностей готического собора до выдержек из Большой Советской Энциклопедии о латышских чекистах.

Также осуществлял перевод устной речи (интервью на кассетах для глянцевого журнала).

2006 г. — преподавание английского (репетиторство).

Направления и тематика перевода:

Я выполняю англо-русский и русско-английский перевод. Тематика любая за исключением узко-технической (финансовая отчётность, юридические и иные документы, работа с которыми требует специального образования).

Также осуществляю устный последовательный перевод по данным направлениям (встречи, мастер-классы, сопровождение экскурсий).

Наиболее интересные темы: политика, психология, фотография, аналитика, тренинги и тексты смежной тематики.

Прочие навыки:

Свободное владение компьютером (полупрофессиональный уровень; любые приложения Windows и Linux, веб-дизайн). Увлекаюсь фото- и видеосъёмкой различных мероприятий.

Личные качества:

Высокая скорость мышления, быстрое освоение незнакомой тематики, понимание срока «вчера».