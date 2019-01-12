Сила в дизайне

Активно слежу за современными тенденциями в веб-дизайне, обладаю креативным мышлением, чувством стиля, знанием основ композиции, а также принципов работы и создания сайтов. В своих работах я уделяю особое внимание мелочам, а также придерживаюсь аккуратности, чистоте и минимализму. В работе над дизайном сайтов учитываю не только внешнее оформление, но и маркетинговую составляющую. Считаю, что при проектировании интерфейсов на первое место следует ставить логичность и удобство для пользователя.