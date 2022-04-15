malkoxenia

Туристка-специалистка, которая хочет Вам помочь!

Только тогда я чувствую себя собой, когда занята любимыми делами. Я профессиональный турист-специалист, который видел столько всего вдохновляющего в своей жизни, что теперь, не в силах сдержать поток идей в голове. Воображение, некую картинку прекрасного, я транслирую миру через создание презентаций различного рода. При этом, максимально погружаюсь в дело, умею работать с возражениями. Время работы не имеет никакой роли, могу работать и ночью, и днем! Нет ничего не придумываемого