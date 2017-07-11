Разработчик .прикладного и системного ПО

В данный момент получаю математическое образование.

Есть опыт разработки многопоточных серверных приложений для windows на C#. Так же я на среднем уровне работал с C++, PHP и JavaScript.

В данный момент я не являюсь узкоспециализированным специалистом, но широкий кругозор в области IT позволяет решать нестандартные задачи, в т.ч. анализ сетевых протоколов или разработка программ для высокопроизводительных вычислений. Выполнять задачу я буду дольше, чем узкий специалист, но предметную область перед решением задачи я изучу досконально.

Поэтому если вам необходимо надёжное, работающее длительное время без доработки решение, и вам не критично получить финальную версию к "следующей неделе" - можете обращаться ко мне.