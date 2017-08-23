Светлана показала себя, как: ответственный, надежный и аккуратный исполнитель! Наполнение сайт картинками - работа, требующая большого количества времени, нервов, а также качества. Светлана смогла выдержать этот путь от начала до конца, когда как некоторые после нескольких статей исчезали. Если вы не хотите тратить время на постоянную смену исполнителя, из-за того, что он просто исчез, то рекомендую Светлану! Если она берётся, то доделывает до конца! Мои рекомендации! :)