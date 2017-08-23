malvick

Антон Дунаев malvick

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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$72
выплачено фрилансерам
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  • Требуется редактор/эксперт для правок статей по пчеловодству

    Сайту по тематике пчеловодства требуется эксперт-редактор. [b]Требования:[/b] - Обязателен опыт в теме пчеловодства, т. к. темы статей узкоспециализированные. - Образование высшее. - Опыт работы редактором от 1 года. - Абсолютная грамотность. [b]Обязанности:[/b] Вычитка существующих текстов (50 шт) и исправление орфографических, грамматических, пунктуационных, ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • ТЗ-мейкер на медицинский проект

    Требуется человек по созданию ТЗ для копирайтеров. Придерживаться нужно данных пунктов: [list][*]Тема раскрыта полностью (насколько только может быть). [*] Охвачены все ключи. В статье, написанной по вашему плану, обязательно будут нужные ответы на все ключи и «хвосты» ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Комбинирование информационных статей

    Требуется избавиться от статей-каннибалов на информационном сайте медицинской тематики. На первом этапе требуется проработать 96 статей.  Более подробное ТЗ доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1pbFHMF6mcBcTvUIRqpcPXf9NWcPuBdVgDddEjlgEuEg/edit?usp=sharing

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректор

    Требуется редактор для информационного медицинского сайта (тематика сайта: различные виды инфекций). Медицинское образование обязательно. Задачи: 1. Исправление ошибок: орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых. 2. Структурирование статьи. Старайтесь не удалять подзаголовки и не переделывать списки в обычный текст, ...

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение медсайта тематическими картинками

    Здравствуйте, ув. фрилансеры!  Необходимо для сайта о медицине/здоровье и окололечебной тематике подбирать и размещать (по требованиям подробного ТЗ) подходящие по смыслу изображения к подзаголовку в статье.  Ваша задача:  Для каждого заголовка найти изображение, максимально точно подходящее заголовку. Для ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Противопожарные муфты

    $6

    ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/11AFpIlVNcdGZDpZK8odD69VP_WbWg_Aq7QP8RiyfHmQ/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/11AFpIlVNcdGZDpZK8odD69VP_WbWg_Aq7QP8RiyfHmQ/edit?usp=sharing[/url] Общие требования (стр. 1-2). Противопожарные муфты (стр. 51).

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение информационного сайта медицинской тематики изображениями

    $100

    Требуется исполнитель для наполнения информационного сайта изображениями (230 статей). Обязательно пришлите пример ваших работ! Требуются навыки:[list=1][*]основы форматирования с использованием HTML; [*]умение писать короткие тексты, по существу. [*]знание Wordpress (желательно). [/list] Требования к изображениям:[list][*]Не менее 4 картинок на статью: [list][*]Основная на статью ...

    WordPressHTML
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение информационного сайта медицинской тематики изображениями

    Требуется исполнитель для наполнения информационного сайта изображениями (около 300 статей): Необходимые навыки: [list][*]основы форматирования с использованием HTML; [*]умение работы с CMS Wordpress [*]умение писать короткие тексты, по существу. [/list]Готов платить 5 руб. за картинку (не менее 530 px в ширину) ...

    WordPressHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sonya_L
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$72
10 баллов
5 лет назад
Наполнение медсайта тематическими картинками
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Светлана показала себя, как: ответственный, надежный и аккуратный исполнитель! Наполнение сайт картинками - работа, требующая большого количества времени, нервов, а также качества. Светлана смогла выдержать этот путь от начала до конца, когда как некоторые после нескольких статей исчезали. Если вы не хотите тратить время на постоянную смену исполнителя, из-за того, что он просто исчез, то рекомендую Светлану! Если она берётся, то доделывает до конца! Мои рекомендации! :)
Ответный отзыв
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Наполнение информационного сайта медицинской тематики изображениями
спасибо за сотрудничество!
Могу смело рекомендовать Людмилу, как ответственного исполнителя. Работу сделала на высшем уровне.
Ответный отзыв