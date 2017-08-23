Сайту по тематике пчеловодства требуется эксперт-редактор. [b]Требования:[/b] - Обязателен опыт в теме пчеловодства, т. к. темы статей узкоспециализированные. - Образование высшее. - Опыт работы редактором от 1 года. - Абсолютная грамотность. [b]Обязанности:[/b] Вычитка существующих текстов (50 шт) и исправление орфографических, грамматических, пунктуационных, ...
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется человек по созданию ТЗ для копирайтеров. Придерживаться нужно данных пунктов: [list][*]Тема раскрыта полностью (насколько только может быть). [*] Охвачены все ключи. В статье, написанной по вашему плану, обязательно будут нужные ответы на все ключи и «хвосты» ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется избавиться от статей-каннибалов на информационном сайте медицинской тематики. На первом этапе требуется проработать 96 статей. Более подробное ТЗ доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1pbFHMF6mcBcTvUIRqpcPXf9NWcPuBdVgDddEjlgEuEg/edit?usp=sharingРедактирование и Корректура10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $72
Здравствуйте! Хотел бы предложить вам работу. Если интересно, ознакомьтесь, пожалуйста, с заказом: https://www.weblancer.net/projects/napolnenie-sajtov-35/napolnenie-medsajta-tematicheskimi-kartinkami-899712/Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется редактор для информационного медицинского сайта (тематика сайта: различные виды инфекций). Медицинское образование обязательно. Задачи: 1. Исправление ошибок: орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых. 2. Структурирование статьи. Старайтесь не удалять подзаголовки и не переделывать списки в обычный текст, ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, ув. фрилансеры! Необходимо для сайта о медицине/здоровье и окололечебной тематике подбирать и размещать (по требованиям подробного ТЗ) подходящие по смыслу изображения к подзаголовку в статье. Ваша задача: Для каждого заголовка найти изображение, максимально точно подходящее заголовку. Для ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/11AFpIlVNcdGZDpZK8odD69VP_WbWg_Aq7QP8RiyfHmQ/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/11AFpIlVNcdGZDpZK8odD69VP_WbWg_Aq7QP8RiyfHmQ/edit?usp=sharing[/url] Общие требования (стр. 1-2). Противопожарные муфты (стр. 51).Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется исполнитель для наполнения информационного сайта изображениями (230 статей). Обязательно пришлите пример ваших работ! Требуются навыки:[list=1][*]основы форматирования с использованием HTML; [*]умение писать короткие тексты, по существу. [*]знание Wordpress (желательно). [/list] Требования к изображениям:[list][*]Не менее 4 картинок на статью: [list][*]Основная на статью ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется исполнитель для наполнения информационного сайта изображениями (около 300 статей): Необходимые навыки: [list][*]основы форматирования с использованием HTML; [*]умение работы с CMS Wordpress [*]умение писать короткие тексты, по существу. [/list]Готов платить 5 руб. за картинку (не менее 530 px в ширину) ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад