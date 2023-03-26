malyshev5959

Алексей malyshev5959

 
32 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Seo, Smm, Маркетинг, Content.

Привет! Я специалист в интернет-маркетинге.

Мои услуги:
* SEO-аудит сайта: Анализ сайта, выявление проблем и рекомендации по оптимизации.
* SEO-продвижение: Разработка стратегии, оптимизация контента и технических аспектов для повышения видимости сайта.
* Google Ads и Яндекс Директ: Создание и оптимизация контекстной рекламы для привлечения клиентов и увеличения продаж.
* Таргетированная реклама: Разработка и настройка таргетированных кампаний для привлечения целевой аудитории.
* Продвижение в соц.сетях: Увеличение охвата и вовлеченности аудитории с помощью стратегий контента и рекламы.

Также предлагаю массовое размещение объявлений на досках объявлений и написание уникальных SEO-текстов для сайта. Работаю качественно, с индивидуальным подходом и своевременным выполнением заказов. Буду рад помочь вам добиться успеха!

Тексты для сайтаАудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle Ads
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Продающие тексты
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Рерайтинг
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Стихи, Песни и Проза
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