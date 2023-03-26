Привет! Я специалист в интернет-маркетинге.
Мои услуги:
* SEO-аудит сайта: Анализ сайта, выявление проблем и рекомендации по оптимизации.
* SEO-продвижение: Разработка стратегии, оптимизация контента и технических аспектов для повышения видимости сайта.
* Google Ads и Яндекс Директ: Создание и оптимизация контекстной рекламы для привлечения клиентов и увеличения продаж.
* Таргетированная реклама: Разработка и настройка таргетированных кампаний для привлечения целевой аудитории.
* Продвижение в соц.сетях: Увеличение охвата и вовлеченности аудитории с помощью стратегий контента и рекламы.
Также предлагаю массовое размещение объявлений на досках объявлений и написание уникальных SEO-текстов для сайта. Работаю качественно, с индивидуальным подходом и своевременным выполнением заказов. Буду рад помочь вам добиться успеха!