Добрый день! Меня зовут Хамза! Я Веб-Дизайнер!
Отзывов конечно в моем профиле немного, но это я могу компенсировать скоростью и эффективностью работы. Мои работы на которые вы можете также взглянуть в моем профиле!
Я могу быть полезным для создания дизайна вашего лендинга, многостраничного сайта, интернет - магазина, блога, дизайна мобильных приложений и баннеров
Работаю в Figma и в Photoshop
Этапы работы:
-Исследование — Анализ сайтов конкурентов для определения лучших практик и детальная проработка целевой аудитории;
-Прототипирование — Создание предварительной первой версии сайта для согласования с заказчиком и внесения правок;
-Разработка Дизайна — Реализация веб, планшетнойи мобильной версии сайта.
-Улучшение — Внесение изменений в дизайн для увеличения качества и стиля;
Мой телеграмм для связи! - @mamadjanovx
Спасибо за Ваше время!
Портфолио
- Дизайн сайта для "Elenco Architects."8 просмотров
- Дизайн интернет магазина "Lumber Home"4 просмотра