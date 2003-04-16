Веб - Дизайнер | UX/UI-Дизайнер

Добрый день! Меня зовут Хамза! Я Веб-Дизайнер!

Отзывов конечно в моем профиле немного, но это я могу компенсировать скоростью и эффективностью работы. Мои работы на которые вы можете также взглянуть в моем профиле!

Я могу быть полезным для создания дизайна вашего лендинга, многостраничного сайта, интернет - магазина, блога, дизайна мобильных приложений и баннеров

Работаю в Figma и в Photoshop

Этапы работы:

-Исследование — Анализ сайтов конкурентов для определения лучших практик и детальная проработка целевой аудитории;

-Прототипирование — Создание предварительной первой версии сайта для согласования с заказчиком и внесения правок;

-Разработка Дизайна — Реализация веб, планшетнойи мобильной версии сайта.

-Улучшение — Внесение изменений в дизайн для увеличения качества и стиля;

Мой телеграмм для связи! - @mamadjanovx

Спасибо за Ваше время!