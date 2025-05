mamahohotala

Доброго времени суток, я студент (бакалавр 2й курс), ищу подработку на дому переводчиком текстов, практика английского языка присутствует в моей жизни повседневно.

Языки:

- украинский С2;

- русский С2;

- английский В2.

Ключевые знания и навыки:

- Качественный перевод с сохранением первоначального содержания;

- Перевод художественных, разговорных, официально-деловых , технических (авиация, транспорт, грузоперевозки) текстов.

