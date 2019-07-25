Личный помощник инфо-бизнесмена
Создание сайтов на Tilda
- Лендинги
- Многостраничники
- Интернет-магазины
- Подключение домена
- Настройка доменной почты
- Интеграция платежных систем
- Google Hangouts, Bizon 365, OBS
- Страница трансляции
- Рассылки до и после вебинара
- Страница с записью трансляции
- настройка с нуля и администрирование
- интеграция с платёжными системами Яндекс.Касса, Robokassa, PayPal для приёма платежей и оплаты продуктов
- Настройка рассылки ВКонтакте
- Отложенная публикация в Instagram,Telegram, ВКонтакте
- Ведение канала в Telegram
- Создание чат-ботов
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