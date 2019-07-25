mamalesia

Ляйсан mamalesia

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Личный помощник инфо-бизнесмена

Создание сайтов на Tilda

  • Лендинги
  • Многостраничники
  • Интернет-магазины
  • Подключение домена
  • Настройка доменной почты
  • Интеграция платежных систем
Вебинарные воронки

  • Google Hangouts, Bizon 365, OBS
  • Страница трансляции
  • Рассылки до и после вебинара
  • Страница с записью трансляции
Работа с GetCourse

  • настройка с нуля и администрирование
  • интеграция с платёжными системами Яндекс.Касса, Robokassa, PayPal для приёма платежей и оплаты продуктов
Социальные сети

  • Настройка рассылки ВКонтакте
  • Отложенная публикация в Instagram,Telegram, ВКонтакте
  • Ведение канала в Telegram
  • Создание чат-ботов