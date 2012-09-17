Анастасия Маметханова mamantenokmamantenok
35 летУкраина/Феодосия
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Добрый день. Все вопросы по дизайну высылайте на [email protected]. На этом сайте представленная только малая часть моего портфолио.
Портфолио
- Логотип для серии кукол "Stasy"171 просмотр
- Логотип для фестиваля французского кино203 просмотра
- Логотип отеля "Алые паруса"323 просмотра
- Календарь.133 просмотра
- Экологический плакат868 просмотров
- Плакат. Выставка художницы.143 просмотра
- Плакат. Реклама выставки художницы.139 просмотров
- Плакат. Реклама фестиваля "Нашествие"142 просмотра
- Плакат. Авторская выставка130 просмотров
- Страница каталога кукол.133 просмотра
- Обложка каталога серии кукол.131 просмотр
- Страница буклета135 просмотров