Верстальщик

05.2016- Закончила Интенсивный онлайн-курс

«Базовый HTML и CSS» от HTML Academy, а также он-лайн курсы от HTML Academy https://htmlacademy.ru/profile/id189129

Знание HTML, CSS

Знание принципов семантической вёрстки

Знание фотошоп на необходимом для вёрстки уровне

Навыки кроссбраузерной вёрстки

Начальные знание JavaScript

Знание английского языка на уровне чтения документации

Знание HTML5, CSS3

Итоговый проект на Интенсивном онлайн-курсе

«Базовый HTML и CSS» на github https://github.com/Mamasetta