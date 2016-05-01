Верстальщик
05.2016- Закончила Интенсивный онлайн-курс
«Базовый HTML и CSS» от HTML Academy, а также он-лайн курсы от HTML Academy https://htmlacademy.ru/profile/id189129
Знание HTML, CSS
Знание принципов семантической вёрстки
Знание фотошоп на необходимом для вёрстки уровне
Навыки кроссбраузерной вёрстки
Начальные знание JavaScript
Знание английского языка на уровне чтения документации
Знание HTML5, CSS3
Итоговый проект на Интенсивном онлайн-курсе
«Базовый HTML и CSS» на github https://github.com/Mamasetta
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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