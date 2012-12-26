Меня зовут Виктория.1984 года рождения. Место жительства: Италия, часовой пояс GMT +2. Языки: итальянский , английский, русский.

Услуги:

Занмаюсь работами, связанными с текстами: художественными переводами по направлениям: итальянский-русский, русский-итальянский, английский-итальянский, написанием статей, рерайтом и копирайтом.

Больше года проработала редактором-корректором и контент-менеджером по совместительству в одном из крупнейших интернет-магазинов рунета Викимарт.

Образование: высшее филологическое.

Резюме:

халтура-не мой профиль, люблю работу, в получаемых заданиях ценю выгоду как заказчика, так и исполнителя. К планированию работы приступаю с ответственностью, чтобы не срывать сроки. За исполняемую работу отвечаю на 100%, если понимаю, что с заданием не справлюсь, то не берусь за него.