Поисковая оптимизация, СЕО

Есть лицензия:Allsubmitter 5 (с отобранными базами), Постер по соц. закладкам с базой около 100 сайтов.

Ответственный. Качественная работа.

Как я занимаюсь раскруткой веб сайта кратко.

1) Не обязательная, но очень важная часть – это наш урок, по правильному написанию текста на нужные нам ключевые слова.

2) Внутренняя поисковая оптимизация сайта

3) Внешнее поисковое продвижение сайта.

Подробно

Моя схема работы по раскрутке веб сайта в поисковых системах, при готовом веб сайте.

1)Определяем тематику сайта

2) Анализ запросов: анализируем ключевые слова, ресурса, данного под раскрутку.

3) Учитываем регион

4) Определяем аудиторию

5) Определяем количество ключевых слов, и посетителей которых мы хотим получить.

6) Контент сайта, должен быть уникальным.

7) Работа по внутренней оптимизации сайта.

8) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика

9) Внешние ссылки - это основа раскрутки веб сайта, это постепенный процесс наращивания ссылочной массы в каталогах, в социальных сетях, каталогах, при помощи статей…

10) Анализ конкурентов.

Продолжительность раскрутки будет зависеть:

1) от качества и количества вашего контента

2) от возраста вашего домена

3) от конкурентов

4) от количества внешних ссылок на ваш ресурс, и их качества.

Надо учитывать, что раскрутка сайта это процесс постепенных запланированных действий, до того момента когда получим результат.

Чтобы ваш сайт обошел конкурента нужно, чтобы ссылочная масса вашего сайта была больше, и что важно ссылки должны быть с раскрученных сайтов, так как они имеют больший вес.

Когда закончена подготовительная работа, а также первичная раскрутка, ваш веб сайт появился в поисковой выдаче, в местах не радующий глаз, например на 5 странице, то работа далее продолжается в следующем ключе:

а) Обновление контента силами заказчика

б) Постепенное и планомерное повышение ссылочной массы.

При этом я уделяю повышенное внимание качеству ресурса, на котором планируем поместить ссылку, а также на правильность размещения ссылки.

Первый месяц работы выполняются пункты:

1)Определяем тематику сайта

2) Анализ запросов: анализируем ключевые слова, ресурса, данного под раскрутку.

3) Учитываем регион

4) Определяем аудиторию

5) Определяем количество ключевых слов, и посетителей которых мы хотим получить.

6) Контент сайта, должен быть уникальным.

7) Работа по внутренней оптимизации сайта.

8) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика

9) Внешние ссылки - это основа раскрутки веб сайта, это постепенный процесс наращивания ссылочной массы.

10) Краткий анализ конкурентов.

У всех сео оптимизаторов разные мнения по поводу как раскручивать, и сколько ссылок оптимально можно разместить в месяц, чтобы не навредить. Вред заключается в том, что поисковым роботам постоянно меняют настройки, чтобы всё было честно, и робот определяет, что, к примеру, за 14 дней сайт приобрёл 2000 ссылок, а это не возможно при (естественном) размножении ссылок, и робот отбрасывает данный сайт в поисковой выдаче на дальние позиции как не честный.

Поэтому я отслеживаю изменения в настройках поисковых систем и стараюсь зарегистрировать в месяц оптимальное количество ссылок…

Второй месяц работы выполняется пункты:

1)Мониторинг

2)Наращивание ссылочной массы.

3) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика.

4) Расширенный анализ конкурентов.

В следующие месяцы выполняются то же самое. Хотелось обратить ваше внимание, на то, что количество ссылок это весомый фактор, но также важен и ресурс, на котором размещена ваша ссылка, если у ресурса высокие показатели то ваш сайт получает больший вес, если по-простому, то можно получить более высокий результат за маленькое количество ссылок.

Стоимость раскрутки 1-ый месяц работы - (количества потраченного времени на подготовку сайта плюс работа по раскрутке) 4000 рублей.

Стоимость работы по раскрутке остальные месцы работы - 3000 руб. в месяц.

Ежемесячно клиент получает отчёт.