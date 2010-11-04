Есть лицензия:Allsubmitter 5 (с отобранными базами), Постер по соц. закладкам с базой около 100 сайтов.
Ответственный. Качественная работа.
Как я занимаюсь раскруткой веб сайта кратко.
1) Не обязательная, но очень важная часть – это наш урок, по правильному написанию текста на нужные нам ключевые слова.
2) Внутренняя поисковая оптимизация сайта
3) Внешнее поисковое продвижение сайта.
Подробно
Моя схема работы по раскрутке веб сайта в поисковых системах, при готовом веб сайте.
1)Определяем тематику сайта
2) Анализ запросов: анализируем ключевые слова, ресурса, данного под раскрутку.
3) Учитываем регион
4) Определяем аудиторию
5) Определяем количество ключевых слов, и посетителей которых мы хотим получить.
6) Контент сайта, должен быть уникальным.
7) Работа по внутренней оптимизации сайта.
8) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика
9) Внешние ссылки - это основа раскрутки веб сайта, это постепенный процесс наращивания ссылочной массы в каталогах, в социальных сетях, каталогах, при помощи статей…
10) Анализ конкурентов.
Продолжительность раскрутки будет зависеть:
1) от качества и количества вашего контента
2) от возраста вашего домена
3) от конкурентов
4) от количества внешних ссылок на ваш ресурс, и их качества.
Надо учитывать, что раскрутка сайта это процесс постепенных запланированных действий, до того момента когда получим результат.
Чтобы ваш сайт обошел конкурента нужно, чтобы ссылочная масса вашего сайта была больше, и что важно ссылки должны быть с раскрученных сайтов, так как они имеют больший вес.
Когда закончена подготовительная работа, а также первичная раскрутка, ваш веб сайт появился в поисковой выдаче, в местах не радующий глаз, например на 5 странице, то работа далее продолжается в следующем ключе:
а) Обновление контента силами заказчика
б) Постепенное и планомерное повышение ссылочной массы.
При этом я уделяю повышенное внимание качеству ресурса, на котором планируем поместить ссылку, а также на правильность размещения ссылки.
Первый месяц работы выполняются пункты:
1)Определяем тематику сайта
2) Анализ запросов: анализируем ключевые слова, ресурса, данного под раскрутку.
3) Учитываем регион
4) Определяем аудиторию
5) Определяем количество ключевых слов, и посетителей которых мы хотим получить.
6) Контент сайта, должен быть уникальным.
7) Работа по внутренней оптимизации сайта.
8) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика
9) Внешние ссылки - это основа раскрутки веб сайта, это постепенный процесс наращивания ссылочной массы.
10) Краткий анализ конкурентов.
У всех сео оптимизаторов разные мнения по поводу как раскручивать, и сколько ссылок оптимально можно разместить в месяц, чтобы не навредить. Вред заключается в том, что поисковым роботам постоянно меняют настройки, чтобы всё было честно, и робот определяет, что, к примеру, за 14 дней сайт приобрёл 2000 ссылок, а это не возможно при (естественном) размножении ссылок, и робот отбрасывает данный сайт в поисковой выдаче на дальние позиции как не честный.
Поэтому я отслеживаю изменения в настройках поисковых систем и стараюсь зарегистрировать в месяц оптимальное количество ссылок…
Второй месяц работы выполняется пункты:
1)Мониторинг
2)Наращивание ссылочной массы.
3) Постоянное обновление информации сайта, раз в неделю силами заказчика.
4) Расширенный анализ конкурентов.
В следующие месяцы выполняются то же самое. Хотелось обратить ваше внимание, на то, что количество ссылок это весомый фактор, но также важен и ресурс, на котором размещена ваша ссылка, если у ресурса высокие показатели то ваш сайт получает больший вес, если по-простому, то можно получить более высокий результат за маленькое количество ссылок.
Стоимость раскрутки 1-ый месяц работы - (количества потраченного времени на подготовку сайта плюс работа по раскрутке) 4000 рублей.
Стоимость работы по раскрутке остальные месцы работы - 3000 руб. в месяц.
Ежемесячно клиент получает отчёт.