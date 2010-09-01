Образование:
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, им. Крупской. Факультет английского языка.
Знание языков: английский, испанский, украинский.
Навыки работы с компьютером:
Windows, Internet Explorer , Power Point, Excel, word.
Пишу быстро, уникально и творчески
Никогда не берусь писать о том, чего не знаю и в чем не разбираюсь, поэтому если делаю предложение в проекте, то это значит, что темой владею в полной мере (терминологией, стилем, вопросом и объектом освещения)
Личные качества: Коммуникабельная, трудолюбивая, ответственная, инициативная, бесконфликтная.
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