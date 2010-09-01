Образование:

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, им. Крупской. Факультет английского языка.

Знание языков: английский, испанский, украинский.

Навыки работы с компьютером:

Windows, Internet Explorer , Power Point, Excel, word.

Пишу быстро, уникально и творчески

Никогда не берусь писать о том, чего не знаю и в чем не разбираюсь, поэтому если делаю предложение в проекте, то это значит, что темой владею в полной мере (терминологией, стилем, вопросом и объектом освещения)

Личные качества: Коммуникабельная, трудолюбивая, ответственная, инициативная, бесконфликтная.