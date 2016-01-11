Копирайтер, рерайтер и Эзорайтер

Приветствую Вас, Друзья!

Немного о себе: тета-практик, биоэнергетик, веду два личных блога ( adam-shell.ru и 7plan.ru ), копирайтер/рерайтер и эзорайтер - часто пишу темы на метафизические темы. Никогда не видел ничего сложного в том, чтобы писать статьи.. и уж тем более, переделывать другие статьи и делать их уникальными!)

Взаимодействие с людьми приносит мне удовольствие и радость;

Люблю писать авторские статьи и рерайтить готовые статьи;

Жажда к достижению уникальности текстов;

Помимо написания занимаюсь простыми заданиями (например, графика, оформление ютуб канала и т.д);

Постоянно нахожусь в понимании того, что необходимо заказчику;

Берусь только за работы, если уверен в своих силах и временных возможностях.