mamedovadam

Адам Мамедов mamedovadam

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Копирайтер, рерайтер и Эзорайтер

Приветствую Вас, Друзья!

Немного о себе: тета-практик, биоэнергетик, веду два личных блога ( adam-shell.ru и 7plan.ru ), копирайтер/рерайтер и эзорайтер - часто пишу темы на метафизические темы. Никогда не видел ничего сложного в том, чтобы писать статьи.. и уж тем более, переделывать другие статьи и делать их уникальными!)

Почему именно я?

  • Взаимодействие с людьми приносит мне удовольствие и радость;
  • Люблю писать авторские статьи и рерайтить готовые статьи;
  • Жажда к достижению уникальности текстов;
  • Помимо написания занимаюсь простыми заданиями (например, графика, оформление ютуб канала и т.д);
  • Постоянно нахожусь в понимании того, что необходимо заказчику;
  • Берусь только за работы, если уверен в своих силах и временных возможностях.
Мои ценности:

  • Я выступаю за качественно сделанную работу;
  • Я всегда выкладываюсь максимально, насколько это возможно;
  • Я привык работать так, чтобы люди и в дальнейшем обращались именно ко мне!
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