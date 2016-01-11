Копирайтер, рерайтер и Эзорайтер
Приветствую Вас, Друзья!
Немного о себе: тета-практик, биоэнергетик, веду два личных блога ( adam-shell.ru и 7plan.ru ), копирайтер/рерайтер и эзорайтер - часто пишу темы на метафизические темы. Никогда не видел ничего сложного в том, чтобы писать статьи.. и уж тем более, переделывать другие статьи и делать их уникальными!)
Почему именно я?
- Взаимодействие с людьми приносит мне удовольствие и радость;
- Люблю писать авторские статьи и рерайтить готовые статьи;
- Жажда к достижению уникальности текстов;
- Помимо написания занимаюсь простыми заданиями (например, графика, оформление ютуб канала и т.д);
- Постоянно нахожусь в понимании того, что необходимо заказчику;
- Берусь только за работы, если уверен в своих силах и временных возможностях.
- Я выступаю за качественно сделанную работу;
- Я всегда выкладываюсь максимально, насколько это возможно;
- Я привык работать так, чтобы люди и в дальнейшем обращались именно ко мне!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обеты прошлого или почему люди бедны204 просмотра
- Что такое Энергетика Человека?259 просмотров