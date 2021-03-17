Меня зовут Мария, и я готова выполнять работу, связанную с написанием и переводом различных текстов.
Языки: русский, английский, итальянский.
Высшее образование - архитектор (бакалавр).
Делаю архитектурные проекты, визуализации интерьеров и экстерьеров, дизайн.
Занимаюсь написанием стихотворений на русском, английском.
Пишу песни.
Имею музыкальное образование по классу фортепиано.
Пишу музыку, песни.
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Стихи, Песни и Проза
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