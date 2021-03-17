Меня зовут Мария, и я готова выполнять работу, связанную с написанием и переводом различных текстов.

Языки: русский, английский, итальянский.

Высшее образование - архитектор (бакалавр).

Делаю архитектурные проекты, визуализации интерьеров и экстерьеров, дизайн.

Занимаюсь написанием стихотворений на русском, английском.

Пишу песни.

Имею музыкальное образование по классу фортепиано.

Пишу музыку, песни.