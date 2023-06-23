Привет
Меня зовут Ваня и я дизайнер из Минска. Чуть больше 10 лет занимаюсь дизайном сайтов, продвижением их и рекламой. В последние 4 года углубился в управление проектами, как запускать их от идеи до рабочего проекта, который зарабатывает деньги клиенту.
Сейчас я концентрируюсь на исследования, как сделать сайт более удобным и больше продавать, и на визуальной части, когда сайт должен отличаться от конкурентов, чтобы запомниться.
Работы с описанием процесса
Портфолио: https://www.behance.net/ivansamoilik
В портфолио опубликовал подробное описание проектов о ходе работы, что и почему сделано, какой был процесс работы и какой результат получили.
Пишу в блоге о дизайне
Блог: https://ivansamoilik.ru/blog/
В блоге пишу про управление проектами и дизайн, какие проблемы бывают с исполнителями и как делать работу без срыва сроков и ошибок.
Контакты
почта: [email protected]
телеграм: @ivansamoilik