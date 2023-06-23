Делаю дизайн, который продает: сайты, лендинги, интернет-магазины, ux/ui

Привет

Меня зовут Ваня и я дизайнер из Минска. Чуть больше 10 лет занимаюсь дизайном сайтов, продвижением их и рекламой. В последние 4 года углубился в управление проектами, как запускать их от идеи до рабочего проекта, который зарабатывает деньги клиенту.

Сейчас я концентрируюсь на исследования, как сделать сайт более удобным и больше продавать, и на визуальной части, когда сайт должен отличаться от конкурентов, чтобы запомниться.

Работы с описанием процесса

Портфолио: https://www.behance.net/ivansamoilik

В портфолио опубликовал подробное описание проектов о ходе работы, что и почему сделано, какой был процесс работы и какой результат получили.

Пишу в блоге о дизайне

Блог: https://ivansamoilik.ru/blog/

В блоге пишу про управление проектами и дизайн, какие проблемы бывают с исполнителями и как делать работу без срыва сроков и ошибок.

Контакты

почта: [email protected]

телеграм: @ivansamoilik