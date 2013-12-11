Я предоставляю помощь в сфере графического дизайна, работаю в векторных программах, приимущественно, в Adobe Illustrator. Есть опыт работы фрилансером в компании,занимающейся бумажной игрушкой.

Я предпочитаю работать с клиентами, которые пользуются безопасной сделкой. Готов разработать логотип, эмблему чего-либо, могу заниматься вёрсткой и редактированием текстов.

Имею небольшой, но значительный опыт работы в фирме "Клевер", занимающейся производством бумажной игрушки. Редактировал и верстал тексты, дорабатывал и придумывал заново дизайн (внешний вид) бумажным игрушкам. Некоторые разработки были одобрены и взяты в произодство.