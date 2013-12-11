Я предоставляю помощь в сфере графического дизайна, работаю в векторных программах, приимущественно, в Adobe Illustrator. Есть опыт работы фрилансером в компании,занимающейся бумажной игрушкой.
Я предпочитаю работать с клиентами, которые пользуются безопасной сделкой. Готов разработать логотип, эмблему чего-либо, могу заниматься вёрсткой и редактированием текстов.
Имею небольшой, но значительный опыт работы в фирме "Клевер", занимающейся производством бумажной игрушки. Редактировал и верстал тексты, дорабатывал и придумывал заново дизайн (внешний вид) бумажным игрушкам. Некоторые разработки были одобрены и взяты в произодство.
Портфолио
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- Цветок и солнце137 просмотров
- Роза154 просмотра
- Орнаментальные полосы-2191 просмотр
- Орнаментальные полосы-11176 просмотров
- Тюльпан186 просмотров
- Винт и гайка144 просмотра
- Гиря145 просмотров
- Медуза166 просмотров
- Луковица114 просмотров
- Попугайчик174 просмотра
- Синица158 просмотров