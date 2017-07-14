manager-andrey

Андрей Уланов manager-andreymanager-andrey
Навыки:
Работаю с WordPress, Joomla, OpenCart ...
Работаю в команде с еще 1 вебером (верстка, кодинг), 1 дизайнером (фирменный стиль, дизайн сайтов)
Мои услуги:
-Web дизайн
-Копирайтинг
-Сайт под ключ
-установка, настройка CMS
-установка и настройка модулей, плагинов
-верстка, редактирование, изменение шаблона
-редактирование статических html, html5, css, css3
-перенос на другой хостинг
Работа осуществляется только по предоплате 20 - 40 % от стоимости проекта либо по "Безопасной сделке".
Предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, если:
-клиент передумал заказывать сайт. (Четко думайте, прежде чем что-то заказывать)
-клиент долго не выходит на связь или вообще пропадает без предупреждения.
-клиент грубо себя ведет и создает кучу проблем в работе над проектом.
Форма оплаты: Qiwi, PayPal, Visa.