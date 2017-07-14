manager-andrey

Разработка веб-дизайна, верстка, программирование, видео монтаж.

Навыки:

Работаю с WordPress, Joomla, OpenCart ...

Работаю в команде с еще 1 вебером (верстка, кодинг), 1 дизайнером (фирменный стиль, дизайн сайтов)

Мои услуги:

-Web дизайн

-Копирайтинг

-Сайт под ключ

-установка, настройка CMS

-установка и настройка модулей, плагинов

-верстка, редактирование, изменение шаблона

-редактирование статических html, html5, css, css3

-перенос на другой хостинг

Работа осуществляется только по предоплате 20 - 40 % от стоимости проекта либо по "Безопасной сделке".

Предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, если:

-клиент передумал заказывать сайт. (Четко думайте, прежде чем что-то заказывать)

-клиент долго не выходит на связь или вообще пропадает без предупреждения.

-клиент грубо себя ведет и создает кучу проблем в работе над проектом.

Форма оплаты: Qiwi, PayPal, Visa.