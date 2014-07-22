Всем привет. Нужно создать интернет-магазин под ключ. Все кроме дизайна, дизайн у нас уже готов, но мы допустили одну серьезную ошибку — разработали дизайн не понимая на какой системе будет разрабатываться сайт. Сейчас мы пришли ...
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день, есть проект - нужно сверстать и запустить лендинг(дизайн имеется). Описание проекта https://docs.google.com/document/m/?id=1FS8OJgkSWYrk4N729grkTnXBKI7qRL38fjoK3RqEXuY&login=1&pli=1 Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу. Если вы находитесь в Киеве и ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день! Есть проект для разработчика иконок для сайта строительной компании. Весь список иконок еще не согласован, но уже есть некоторые с которых нужно начать. Есть предпочтения по стилю, ракурсу и размеру. На сайте ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $562
Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании. Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом. Нужен качественный и запоминающийся логотип. Прикладывайте ссылки на подобные логотипы. Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Всем добрый день, есть проект - разработка дизайна сайта строительной компании. Нужен дизайнер, который проживает в Киеве и готов встретиться(в течении проекта часто видеться). Есть прототип сайта. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день, нужен контекстолог. Мы занимаемся кровлей. Требуется настройка контекстной рекламы яндекс и гугл. Ищем человека проживающего в Киеве, чтобы встретиться и все обсудить. Обязательно нужен человек, который сможет в четверг встретиться с нами в Киеве. Обязательно ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Всем добрый день, есть проект, который завис на стадии разработки дизайна, сейчас мы возобновили работу и на то, чтобы закончить дизайн есть 7 дней. Вся структура и функционал сайта уже детально продуманы, концепция дизайна уже тоже ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад