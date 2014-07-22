manager28

Наталия Пархомчук manager28

 
31 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Woxed - интернет для бизнеса

  • Нужно создать интернет-магазин под ключ

    Всем привет. Нужно создать интернет-магазин под ключ. Все кроме дизайна, дизайн у нас уже готов, но мы допустили одну серьезную ошибку — разработали дизайн не понимая на какой системе будет разрабатываться сайт. Сейчас мы пришли ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать и запустить лендинг (дизайн имеется)

    Всем добрый день, есть проект - нужно сверстать и запустить лендинг(дизайн имеется). Описание проекта https://docs.google.com/document/m/?id=1FS8OJgkSWYrk4N729grkTnXBKI7qRL38fjoK3RqEXuY&amp;login=1&amp;pli=1 Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу. Если вы находитесь в Киеве и ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработка иконок

    Всем добрый день! Есть проект для разработчика иконок для сайта строительной компании. Весь список иконок еще не согласован, но уже есть некоторые с которых нужно начать. Есть предпочтения по стилю, ракурсу и размеру. На сайте ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработка логотипа

    $562

    Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании. Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом. Нужен качественный и запоминающийся логотип. Прикладывайте ссылки на подобные логотипы. Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    $2500

    Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать фирменный стиль

    $500

    Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание дизайна сайта строительной компании

    $1000

    Всем добрый день, есть проект - разработка дизайна сайта строительной компании. Нужен дизайнер, который проживает в Киеве и готов встретиться(в течении проекта часто видеться). Есть прототип сайта. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не ...

    Дизайн сайтаПрототип сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание главной страницы сайта

    $100

    Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание главной страницы сайта

    $50

    Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. После того как сделаем ее, перейдем к разработке ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы яндекс и гугл

    Всем добрый день, нужен контекстолог. Мы занимаемся кровлей. Требуется настройка контекстной рекламы яндекс и гугл. Ищем человека проживающего в Киеве, чтобы встретиться и все обсудить. Обязательно нужен человек, который сможет в четверг встретиться с нами в Киеве. Обязательно ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать дизайн интернет-магазина

    $500

    Всем добрый день, есть проект, который завис на стадии разработки дизайна, сейчас мы возобновили работу и на то, чтобы закончить дизайн есть 7 дней. Вся структура и функционал сайта уже детально продуманы, концепция дизайна уже тоже ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад