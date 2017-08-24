managerma89

Евгений Турушев managerma89

 
34 годаСША/Бостон
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн банеров для сайта и рекламы на постоянно
Все отлично. Рекомендую!
Отличная работа. Спасибо
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Дизайн полноценного(многостраничного) сайта и Лендинговой страницы
Все отлично
Good!
Ответный отзыв
Maslena42
Наталья 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Редактирование документа
Хороший заказчик! Рекомендую!)
Снова Наталья выручила меня в крайне короткие сроки! Всегда профессионально, всегда на связи! Спасибо
Ответный отзыв
Maslena42
Наталья 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн одностраничного буклета-рассылки
Было приятно работать с данным заказчиком! Своевременная оплата и понятное ТЗ.
Четко, аккуратно, быстро профессионально. Было приятно работать с Натальей. Буду обращаться вновь. Всем рекомендую.
Ответный отзыв