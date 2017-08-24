managerma89

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Компания занимается сервисами для дома. Задача создать программу для ввода первичной информации которая будет подгружаться в общий database. Основная информация о клиенте и сервисе будет вводиться техником через планшет. (возможно сделать софт через google web ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
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Требуется отредактировать документ создать форму договора.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, мне нужно создать цветной одностраничный буклет. в нем будут содержаться несколько планов для заключения договора на обслуживание систем отопления, сколько $ и как долго? спасибоВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад