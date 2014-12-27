дата рождения; 04.05.1971
г.Дальнегорск. Приморский край.
семейное положение:женат
телефон:89241377328
E-mail:[email protected]
скайп:manax1971
образование:дальнегорский профессиональный техникум
специальность:строитель.сварщик арматурщик.
Опыт работы:15лет.работал на ппо БОР. на Терней лес.на Дальполиметалл.
должности:подготовка помещений подотделку
отделка помещений
выполнение штукатурно малярных работ
демонтажныеработы
общестроительные работы
отделочные работы:стены потолки полы.
наружные работы:грунтовые,
монолитные включая вязку арматуры
ландшафтные работы.
планирование работы закупка строительных материалов.
Дополнительная информация
умею неплохо пользоватся интернетом.скайп. и т.д.
хочу с вами поработать, научится чему то новому и быть полезным своими знаниями.
люблю класическую музыку,разные гаджеты,стараюсь доводить все до конца,своими руками собрал себе компьютер.
много времени провожу в сети интернет.Нравится делать простой видео монтаж,люблю интересные компьютерные программы.
мнрго читаю.
готов приступить хоть завтра,
До свидания.