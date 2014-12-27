нужна удаленная работа через интернет

дата рождения; 04.05.1971

г.Дальнегорск. Приморский край.

семейное положение:женат

телефон:89241377328

E-mail:[email protected]

скайп:manax1971

образование:дальнегорский профессиональный техникум

специальность:строитель.сварщик арматурщик.

Опыт работы:15лет.работал на ппо БОР. на Терней лес.на Дальполиметалл.

должности:подготовка помещений подотделку

отделка помещений

выполнение штукатурно малярных работ

демонтажныеработы

общестроительные работы

отделочные работы:стены потолки полы.

наружные работы:грунтовые,

монолитные включая вязку арматуры

ландшафтные работы.

планирование работы закупка строительных материалов.

Дополнительная информация

умею неплохо пользоватся интернетом.скайп. и т.д.

хочу с вами поработать, научится чему то новому и быть полезным своими знаниями.

люблю класическую музыку,разные гаджеты,стараюсь доводить все до конца,своими руками собрал себе компьютер.

много времени провожу в сети интернет.Нравится делать простой видео монтаж,люблю интересные компьютерные программы.

мнрго читаю.

готов приступить хоть завтра,

До свидания.