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Владимир
mance
mance
45 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Разработка сайтов "под ключ"
Разработка сайтов, верстка, программирование, дизайн
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр
web-leader
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт с нуля
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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