mandarinkatya

Добрый день, предлагаю всем желающим свои услуги копирайтера или рерайтера.
Свободно пишу статьи в таких областях как:
*металлопрокат, машиностроение и металлообработка;
*компьютерные игры и всё что связано с новейшими IT-технологиями;
*автомобили, автосервисы, автоподбор;
*SEO и раскрутка в соц. сетях;
*продающие тексты для любых товаров и услуг;
*написание живых отзывов.
Так же с удовольствием берусь за новые темы. Работу всегда выполняю быстро, в срок и в полном соответствии с ТЗ.
Есть опыт работы редактором.
Год проработала на сайте модератором и бетой (редактором) авторских текстов. Проверяла тексты на грамотность: стилистика, пунктуация, грамматика.
Примеры работ
http://hikvision-shop.com.ua/ohrannye-videoregistratory/ip-videoregistratory-nvr/videoregistrator-hikvision-ds-7732ni-e4-16p.html
https://okommunalke.ru/uslugi/uborka-pridomovyh-territorij