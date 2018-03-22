mandarinkatya

Добрый день, предлагаю всем желающим свои услуги копирайтера или рерайтера.

Свободно пишу статьи в таких областях как:

*металлопрокат, машиностроение и металлообработка;

*компьютерные игры и всё что связано с новейшими IT-технологиями;

*автомобили, автосервисы, автоподбор;

*SEO и раскрутка в соц. сетях;

*продающие тексты для любых товаров и услуг;

*написание живых отзывов.

Так же с удовольствием берусь за новые темы. Работу всегда выполняю быстро, в срок и в полном соответствии с ТЗ.

Есть опыт работы редактором.

Год проработала на сайте модератором и бетой (редактором) авторских текстов. Проверяла тексты на грамотность: стилистика, пунктуация, грамматика.

Примеры работ

http://hikvision-shop.com.ua/ohrannye-videoregistratory/ip-videoregistratory-nvr/videoregistrator-hikvision-ds-7732ni-e4-16p.html

https://okommunalke.ru/uslugi/uborka-pridomovyh-territorij

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