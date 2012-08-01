копирайт, ceo-копирайт, журналистика

Образование филологическое: ф-т Журналистики, специальность "Связи с общественностью".

Копирайтом занимаюсь более 4 лет. Активно сотрудничаю с интернет-порталом ContentRu.com. Сотрудничество с данной компанией дало мне большой опыт в написании ceo-текстов различной тематики и "выдрессировало" на 100 % уникальность и грамотность моих статей. На портале "Weblancer" хотелось бы зарекомендовать себя также и найти дополнительную работу. Интересна любая тематика, корме игрового бизнеса, алкоголя, сигарет, мясных продуктов (причина: естественно, что в большинстве своем тексты пишутся для активных продаж и рекламы, и мне, из личных соображений, не хотелось бы продвигать эти категории товаров). В остальном готова к сотрудничеству и взаимодействию.