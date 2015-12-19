Наталья Панина mangustwomanmangustwoman
Образование:
Высшее актерское
Опыт работы:
Более 15 лет в озвучивании
5 лет в звукорежиссуре
Своя студия звукозаписи
Владею:
Samplitude /Nuendo /
Sony Vegas / Camtasia Studio
Известные работы по озвучиванию фильмов:
“Отчаянные домохозяйки” роль Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)
“Elisabeth” роль Элизабет (Кейт Бланшетт)
“Честная куртизанка” роль Вероники Франко (Катрин МакКормак)
Для бизнеса профессиональное озвучивание:
видео-презентаций / рекламы / голосовых приветствий
литературы / сложных текстов / аутотренингов /
обучающих курсов
В работе я:
. перфекционистка
. творческая
. свободолюбивая
. ответственная
В сотрудничестве со мной:
. разумные цены
. высокое качество
. скидки постоянным клиентам
. точный срок выполнения
- Демо голоса140 просмотров
- Видео презентация132 просмотра
- The Little Paris Kitchen Cooking138 просмотров
- Dare126 просмотров
- “Elisabeth”. Эпизод139 просмотров