Женский дикторский голос онлайн для вашего бизнеса

Образование:

Высшее актерское

Опыт работы:

Более 15 лет в озвучивании

5 лет в звукорежиссуре

Своя студия звукозаписи

Владею:

Samplitude /Nuendo /

Sony Vegas / Camtasia Studio

Известные работы по озвучиванию фильмов:

“Отчаянные домохозяйки” роль Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)

“Elisabeth” роль Элизабет (Кейт Бланшетт)

“Честная куртизанка” роль Вероники Франко (Катрин МакКормак)

Для бизнеса профессиональное озвучивание:

видео-презентаций / рекламы / голосовых приветствий

литературы / сложных текстов / аутотренингов /

обучающих курсов

В работе я:

. перфекционистка

. творческая

. свободолюбивая

. ответственная

В сотрудничестве со мной:

. разумные цены

. высокое качество

. скидки постоянным клиентам

. точный срок выполнения