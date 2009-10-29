manmoscow

Алексей Семенов manmoscow

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Вывести в топ яндекса за два месяца

    $500

    Здравствуйте. требуется вывести сайт интернет-магазина игрушек в топ яндекса, за 2 месяца, по запросу "игрушки" насколько это реально, сколько необходимо денег (за работу и на рекламу)? оплата будет - часть предоплата, остальное по факту. пишите сколько сразу хотите ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт, поднять тИЦ

    $100

    Здравствуйте. ProstoComputer.RU нужно: вывести сайт в топ Яндекса, гугла. интересуют все возможные средства. бюджет очень маленький. сделать хочу своими руками + ваши руки и самое главное информация с инструкцией к действию. ключевые слова я так думаю "компьютерная помощь" + помогите ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта компьютерной помощи

    $100

    Требуется : нарисовать дизайн одной страницы. она же будет на всех остальных. меняться будет только середина(текст)... ПРОСТИТЕ ЗА ОПЕЧАТКУ !!! САЙТ ПРИМЕР : WIN-FIX.RU меню слева также остается (другой текст будет) верхняя часть сайта должна быть примерно такой ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад