Здравствуйте. требуется вывести сайт интернет-магазина игрушек в топ яндекса, за 2 месяца, по запросу "игрушки" насколько это реально, сколько необходимо денег (за работу и на рекламу)? оплата будет - часть предоплата, остальное по факту. пишите сколько сразу хотите ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. ProstoComputer.RU нужно: вывести сайт в топ Яндекса, гугла. интересуют все возможные средства. бюджет очень маленький. сделать хочу своими руками + ваши руки и самое главное информация с инструкцией к действию. ключевые слова я так думаю "компьютерная помощь" + помогите ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется : нарисовать дизайн одной страницы. она же будет на всех остальных. меняться будет только середина(текст)... ПРОСТИТЕ ЗА ОПЕЧАТКУ !!! САЙТ ПРИМЕР : WIN-FIX.RU меню слева также остается (другой текст будет) верхняя часть сайта должна быть примерно такой ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад