Требуется : нарисовать дизайн одной страницы. она же будет на всех остальных. меняться будет только середина(текст)... ПРОСТИТЕ ЗА ОПЕЧАТКУ !!! САЙТ ПРИМЕР : WIN-FIX.RU меню слева также остается (другой текст будет) верхняя часть сайта должна быть примерно такой ...