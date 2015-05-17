Фотосъемка и обработка фотографий, цветокоррекция и ретушь

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю свои услуги по цветокоррекции в Lightroom и Photoshop:

Пакетная обработка в Лайтрум (цветокоррекция, кадрирование)

Портретная ретушь

Верстка фотокниг

Фотосъемка: детская, семейная, свадебная, репортажная, студийная, предметная

г.Москва