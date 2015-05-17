Фотосъемка и обработка фотографий, цветокоррекция и ретушь
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Предлагаю свои услуги по цветокоррекции в Lightroom и Photoshop:
Пакетная обработка в Лайтрум (цветокоррекция, кадрирование)
Портретная ретушь
Верстка фотокниг
Фотосъемка: детская, семейная, свадебная, репортажная, студийная, предметная
г.Москва
Действие аккаунта приостановлено!
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$100/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга