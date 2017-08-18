ЗАНИМАЮСЬ НАПИСАНИЕМ:
- ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
- ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
- КУРСОВЫХ РАБОТ
- РЕФЕРАТОВ
- SEO-СТАТЕЙ
- ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ
- ЛЕНДИНГОВ
- LSI ТЕКСТОВ И Т.Д.
ДОРАБОТАЮ ВАШ ДИПЛОМ, НАУЧНЫЙ ДОКЛАД, КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ РЕФЕРАТ ДО НУЖНОГО УРОВНЯ УНИКАЛЬНОСТИ! ПОМОГУ ПОДОГНАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД ГОСТ! (Расценки в личной переписке).
РАБОТУ ВЫПОЛНЯЮ КАЧЕСТВЕННО И В СЖАТЫЕ СРОКИ!!!
Образование: Высшее образование получила в "Киевском национальном университете строительства и архитектуры".
Занимаюсь написанием уникального контента уже на протяжении нескольких лет. Пишу как информационные тексты, так и технические.
Люблю сотрудничать с заказчиками, которые максимально излагают требования к работе.
Больше всего люблю сотрудничать с заказчиками, которые предоставляют большие объемы работы. В этом случае расценки на мои услуги зачастую снижены.
Также могу взять в работу и срочные заказы, которые требуют немедленного выполнения, но за адекватную оплату труда.
Помимо деятельности на этой бирже являюсь штатным копирайтером ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЭЛИТНОЙ ПОСУДЫ https://viposuda.ru/