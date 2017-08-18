manurka

Екатерина Савоник manurka

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
СЕО-СПЕЦИАЛИСТ

ЗАНИМАЮСЬ НАПИСАНИЕМ: 

  • ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
  • ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
  • КУРСОВЫХ РАБОТ
  • РЕФЕРАТОВ
  • SEO-СТАТЕЙ
  • ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ 
  • ЛЕНДИНГОВ
  • LSI ТЕКСТОВ И Т.Д.
ИМЕЕТСЯ ДОСТУП К СИСТЕМЕ ПЛАГИАТА ANTIPLAGIAT.ВУЗ. МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ.

ДОРАБОТАЮ ВАШ ДИПЛОМ, НАУЧНЫЙ ДОКЛАД, КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ РЕФЕРАТ ДО НУЖНОГО УРОВНЯ  УНИКАЛЬНОСТИ! ПОМОГУ ПОДОГНАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД ГОСТ! (Расценки в личной переписке).

РАБОТУ ВЫПОЛНЯЮ КАЧЕСТВЕННО И В СЖАТЫЕ СРОКИ!!! 

Образование:   Высшее образование получила в "Киевском национальном университете строительства и архитектуры". 

Занимаюсь написанием уникального контента уже на протяжении нескольких лет.  Пишу как информационные тексты, так и технические.   

Люблю сотрудничать с заказчиками, которые максимально излагают требования к работе. 

        

Больше всего люблю сотрудничать с заказчиками, которые предоставляют большие объемы работы. В этом случае расценки на мои услуги зачастую снижены. 

Также могу взять в работу и срочные заказы, которые требуют немедленного выполнения, но за адекватную оплату труда. 

Помимо деятельности на этой бирже являюсь штатным копирайтером ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЭЛИТНОЙ ПОСУДЫ  https://viposuda.ru/ 