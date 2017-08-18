СЕО-СПЕЦИАЛИСТ

ЗАНИМАЮСЬ НАПИСАНИЕМ:

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

КУРСОВЫХ РАБОТ

РЕФЕРАТОВ

SEO-СТАТЕЙ

ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ

ЛЕНДИНГОВ

LSI ТЕКСТОВ И Т.Д.

ANTIPLAGIAT.ВУЗ.

ДОРАБОТАЮ ВАШ ДИПЛОМ, НАУЧНЫЙ ДОКЛАД, КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ РЕФЕРАТ ДО НУЖНОГО УРОВНЯ УНИКАЛЬНОСТИ! ПОМОГУ ПОДОГНАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД ГОСТ! ( Расценки в личной переписке ).

РАБОТУ ВЫПОЛНЯЮ КАЧЕСТВЕННО И В СЖАТЫЕ СРОКИ!!!

Образование: Высшее образование получила в "Киевском национальном университете строительства и архитектуры".

Занимаюсь написанием уникального контента уже на протяжении нескольких лет. Пишу как информационные тексты, так и технические.

Люблю сотрудничать с заказчиками, которые максимально излагают требования к работе.

Больше всего люблю сотрудничать с заказчиками, которые предоставляют большие объемы работы. В этом случае расценки на мои услуги зачастую снижены.

Также могу взять в работу и срочные заказы, которые требуют немедленного выполнения, но за адекватную оплату труда.